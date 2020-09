Bruntál obnovuje pomoc lidem v karanténě, nakažených výrazně přibývá

„Důvodem obnovení služby byl zvýšený počet pozitivně testovaných lidí v posledních týdnech,“ uvedl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek. Město a blízké okolí zaznamenalo tak rapidní nárůst nakažených, že v přepočtu na sto tisíc obyvatel patří k nejhorším v kraji.

Podhorská nemocnice AGEL v Bruntále ani Rýmařově sice zatím nemá v péči žádného pacienta s covid-19, ale pro nakažené už vyhradila akutní lůžka standardní i intenzivní péče. Rozšíří také možnosti testování. Teď dělá odběry jen u hospitalizovaných a samoplátců.

„Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci a snaze vyjít vstříc pacientům, kteří mají nařízena karanténní opatření a k odběrům musí do vzdálenějších nemocnic, požádala nemocnice o zařazení do sítě odběrových míst také pro pacienty indikované hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem. Nové odběrové místo zahájí provoz v následujících dnech,“ informovala mluvčí Agelu Radka Miloševská.

Dodala, že nakažený zatím není nikdo ze zdravotníků. „Ale musíme řešit komplikace vzniklé nepřítomností několik zaměstnanců z důvodu péče o děti, kterým byla nařízena karanténa a uzavřeny školy,“ poznamenala mluvčí.

Šíření koronaviru nutí i další části kraje k opatřením. Mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská v úterý ohlásila, že kvůli zhoršující se epidemiologické situaci mohou lidé na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů pouze po předchozí objednávce.

Koronavirus se šíří ve školách

Opava zase hledá náhradníky do volebních komisí. „Počet nemocných prudce stoupá. Chceme vytvořit databázi těch, kteří by mohli být v případě potřeby doplněni do volebních komisí,“ sdělila Martina Věntusová z opavské radnice.

O šíření viru jednala i bezpečnostní rada kraje. „Nemocných přibývá, nicméně pořád platí, že se sto deseti nakaženými na sto tisíc obyvatel jsme na tom v podstatě nejlépe v republice. Bohužel se šíří nákaza ve školských zařízeních,“ řekl hejtman Ivo Vondrák. Aktuálně v kraji jde o osm mateřských, jedenačtyřicet základních a dvacet středních škol.

Uvedl také, že razantně přibývá hospitalizovaných, za posledních 24 hodin vzrostl ze 44 na 51. „Nemocnice jsou připraveny, máme volných 166 ventilací,“ dodal.

Krajská hygiena zároveň na Ostravsku, kde aktuálně platí druhý stupeň pohotovosti s počínajícím komunitním přenosem nákazy, vyhlásila dvě nová opatření. Teoretická výuka na vysokých školách ode dneška bude jen na dálku a na venkovních akcích s více než stovkou lidí je nutné nosit roušky.