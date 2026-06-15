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Obyvatel ubývá, úspory se hodí. Některá města v kraji snižují počty zastupitelů

Darek Štalmach
  9:28
Radnice v Moravskoslezském kraji rozhodují o počtu zastupitelů pro nadcházející volební období. Kvůli úbytku obyvatel a snaze ušetřit peníze plánují některá města jako Třinec, Bruntál či ostravská Poruba své zastupitelské řady zúžit. Například Karvinou drží nad kritickou padesátitisícovou hranicí, která ovlivňuje zákonnou velikost zastupitelstva, zatím pouze cizinci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

O podobě nových obecních zastupitelstev, která vzejdou z podzimních komunálních voleb, rozhodují radnice napříč krajem. Do 16. července musí určit, kolik zastupitelů bude v příštím volebním období své voliče zastupovat.

Ke snížení počtu zastupitelů, ze 33 na 27, se už rozhodli například v Třinci. Změna se promítne i do počtu radních, kterých bude moci být nově maximálně devět, zatímco nyní jich mohlo být až jedenáct.

„Důvodem je jednak snižující se počet obyvatel města, tak snaha o snížení nákladů,“ vysvětlil mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar.

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Podle něho ale nejde o to, že by se vylidňoval celý region kolem Třince.„Počet obyvatel města se sice snižuje, ale počet obyvatel v ORP Třinec a dalších obcích v regionu Třinecka a Jablunkovska zůstává zhruba stejný, respektive v některých obcích dokonce roste. Obyvatelé Třince se totiž z panelových domů stěhují a staví rodinné domy v blízkém okolí, do Třince dojíždějí za prací, kulturou, sportem a nákupy,“ doplnil mluvčí.

Méně zastupitelů bude mít také Bruntál. „Zastupitelé Bruntálu, s přihlédnutím k počtu obyvatel města, schválili počet 25 členů zastupitelstva pro volební období 2026 až 2030,“ uvedl mluvčí Bruntálu Jiří Ondrášek.

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O snížení počtu zastupitelů bude rozhodovat také Poruba. Jeden z největších ostravských obvodů jich nyní má 45 zastupitelů, tedy nejvyšší možný počet pro obce, města či městské obvody od 50 tisíc do 150 tisíc obyvatel.

Rada městského obvodu ale ve svém rozhodnutí už doporučila zastupitelům, aby nově stanovili počet zastupitelů na 37.

„O případném snížení počtu zastupitelů bude rozhodovat úterní zastupitelstvo,“ sdělil mluvčí obvodu Martin Otipka.

Jeden zastupitel stojí asi 170 tisíc

Důvodová zpráva k návrhu zmiňuje úsporu peněz, efektivnější jednání i pokles počtu obyvatel obvodu. Podle propočtu stojí jeden zastupitel obvod ročně 166 531 korun. Při snížení o osm zastupitelů by úspora za čtyři roky činila 5,33 milionu korun.

Počet obyvatel Poruby podle ní klesl z 62 906 v roce 2023 na 61 725 k 1. lednu letošního roku. „Přizpůsobení počtu mandátů aktuálnímu počtu obyvatel, jakož i existujícímu trendu, lze považovat za standardní a racionální krok,“ stojí v důvodové zprávě.

Zákon o obcích stanovuje počet zastupitelů podle jejich velikosti. Obce do 500 obyvatel mohou mít 5 až 15 zastupitelů, ty do tří tisíc 7 až 15, obce do 10 tisíc obyvatel 11 až 25, obce a města do 50 tisíc obyvatel 15 až 35, města do 150 tisíc obyvatel 25 až 45 a nad 150 tisíc obyvatel 35 až 55 zastupitelů. Rozhodující je počet obyvatel k 1. lednu roku, v němž se volby konají.

Obyvatel ubývá

Úbytek obyvatel kraje je patrný i z dlouhodobých údajů Českého statistického úřadu. Podle demografické ročenky klesl mezi roky 2015 a 2024 třeba počet obyvatel Třince z 35 760 na 33 852. Bruntál se zmenšil z 16 654 na 15 037 obyvatel, Opava ubylo z 57 676 na 55 109, Krnov z 23 992 na 22 518 a Bohumín z 21 249 na 20 315 obyvatel.

Ještě výraznější pokles zaznamenala Karviná, která se mezi koncem roku 2015 a koncem roku 2024 snížila z 55 163 na 48 937 obyvatel. Právě Karviná je přitom jedním z nejzajímavějších případů letošního stanovování počtu zastupitelů.

V příštím volebním období zde budou mít možná naposledy přes 40 zastupitelů. Město se totiž dlouhodobě vylidňuje a podle počtu českých občanů už se dostalo pod zákonem důležitou hranici 50 tisíc lidí. Pod ní by současných 41 zastupitelů mít nemohlo.

Karvinou ale prozatím nad touto hranicí drží cizinci. „Dle oficiálních přehledů byl počet obyvatel Karviné k 1. lednu 2026 48 265 a počet cizinců 2 401, což je celkem 50 666,“ uvedla mluvčí Karviné Monika Danková.

Rada města Karviné podle ní doporučila zastupitelstvu ponechat počet členů zastupitelstva pro volební období 2026 až 2030 na 41. Rozhodovat o tom mají zastupitelé 22. června.

Počty obyvatel se přitom mohou podle zdroje mírně lišit. Český statistický úřad vychází z demografické bilance, zatímco ministerstvo vnitra z evidence obyvatel a evidence cizinců. Právě ministerské tabulky uvádějí zvlášť občany České republiky a cizince s pobytem delším než 90 dnů. Pro stanovení počtu zastupitelů je rozhodující počet obyvatel k 1. lednu volebního roku.

Naopak v řadě dalších měst má počet zastupitelů zůstat stejný. Ostravský magistrát navrhuje ponechat 55 členů zastupitelstva, tedy maximální počet pro města nad 150 tisíc obyvatel.

Počet zastupitelů řešila i Opava, ale ke změně nepřistoupila. „Počet zastupitelů zůstane stejný, tedy 39,“ potvrdil mluvčí města Roman Konečný.

Beze změny zůstane počet zastupitelů také v Bohumíně, Novém Jičíně, stejný by měl zůstat i v Krnově, kde budou zastupitelé teprve jednat.

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