Knihy v karanténě. Knihovny je opětovně půjčují až po několika dnech

Knihovna má od pondělí otevřeno, avšak za přísných hygienických podmínek. Stejně jako ty ostatní v Česku.

„Jsme zhruba na polovině obvyklé návštěvnosti. Běžně přichází sedm set lidí denně, teď tři sta padesát,“ popsal prvotní zájem po otevření Jan Delong z Knihovny Třinec.

Třinečtí knihovníci oddělili proces vracení a půjčování knih, mají rukavice, roušky i ochranné štíty a točí si služby tak, aby nikdo v procesu půjčování a vracení nebyl déle než dvě hodiny.

Výdej knih u bočního vchodu

„Do konce týdne se také na informačním centru, v půjčovnách i tam, kde se knihy vracejí, objeví plexiskla,“ řekl Delong.

Novým podmínkám čelí všechny knihovny. V Opavě se plexiskla neobjeví, jelikož zaměstnance od čtenářů dostatečně oddělují masivní pulty. V provozu je ale jen hlavní budova. „Díky jejím prostorám se nám lépe daří dodržovat hygienická opatření,“ konstatovala ředitelka Zuzana Bornová.

Knihy od čtenářů v Opavě přijímají zvenku u bočního vstupu a do budovy lidé vcházejí už bez nich. „Využili jsme služební vchod. Jsou tam rozsáhlé chodby a sklady, kde máme i karanténu knih,“ vysvětlila Bornová. Tu mají v Opavě pětidenní, pak knihy míří zase do oběhu.

Knihy u lidí zůstávají déle

Omezuje se i počet lidí v knihovnách. „V dospělém oddělení může být v jednu chvíli pět čtenářů, dva v dětském oddělení a teen zóně,“ sdělil Karel Balcar za knihovnu v centru Bohumína.

V Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě je i vymezená trasa k výpůjčnímu pultu. „Knihy by lidé měli přednostně vracet do biblioboxů,“ dodala její ředitelka Libuše Foberová.

Knihovny zajišťují jen vracení a půjčení knih. Návalům předcházejí i prodloužením lhůt. Lidé v Třinci mohou knihy, jež mají doma, vrátit do konce května, v Opavě do 7. června, v Bohumíně do 30. června.