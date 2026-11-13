Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zakázka za čtyři miliardy. Kraj hledá autobusového dopravce pro Karvinsko

Darek Štalmach
  6:46
Sledovat iDNES.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

O zakázku za více než čtyři miliardy korun mohou nyní soutěžit autobusoví dopravci. Hejtmanství hledá firmu, která se na příštích deset let ujme provozu regionálních linek na Karvinsku a Orlovsku. A zatímco v posledních soutěžích dávalo přednost autobusům na alternativní pohony, tentokrát připouští také klasické diesely.

Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 4,06 miliardy korun bez DPH. Zájemci mají čas podat nabídky do 16. prosince. Rozhodovat bude především cena, kterou dopravci nabídnou za ujetý kilometr.

Kraj tak pokračuje ve vybírání dopravců na další desetileté smlouvy. „V posledních dvou letech kraj uzavřel tři smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti s dopravcem Transdev Slezsko na dobu deseti let pro oblasti Jablunkovska a Třinecka, Českotěšínska a části Havířovska,“ konstatovala mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

V případě Karvinska bude muset nový dopravce nasadit mimo jiné elektrobusy. Kraj však současně umožňuje, aby část linek obsluhovaly autobusy na stlačený zemní plyn (CNG), případně i naftu.

Děti zůstávaly na zastávkách, protože autobus nepřijel. Kraj už výpadky vyřešil

Právě možnost využití naftových motorů je proti posledním třem úspěšně dokončeným soutěžím změnou. Na Jablunkovsku, Třinecku a Českotěšínsku kraj počítá s autobusy na CNG, na Havířovsku navíc s vodíkovými vozy.

„Jelikož trh nabízí omezený počet výrobců autobusů kategorie ‚velký autobus‘ a ‚malý midibus‘ s pohonem na CNG, byla připuštěna i možnost naftového pohonu,“ vysvětlila změnu Birklenová.

Karvinsko a Orlovsko nejsou jedinými oblastmi, kde se v nejbližších letech změní smlouvy s dopravci. Kraj připravuje další soutěže, jejich hodnota půjde do miliard. „Pro následující období připravujeme sedm výběrových řízení,“ dodala mluvčí kraje.

V prosinci 2028 by měli začít jezdit noví dopravci na Bruntálsku, Frýdecko-Místecku a ve dvou částech Novojičínska. O půl roku později, v červnu 2029, mají začít platit nové smlouvy také na Bílovecku, Opavsku a Vítkovsku.

O jak velké peníze půjde, naznačují částky, které už krajské zastupitelstvo pro některé oblasti schválilo. Pro Bruntálsko stanovilo maximální desetiletý závazek na 3,94 miliardy korun, pro východní část Novojičínska na 4,17 miliardy. Konečná cena bude záviset na výsledcích soutěží.

U vodíkových vozů stojí kilometr 155 korun

Jako nejdražší se v současnosti jeví provoz vodíkových autobusů. S jejich nasazením počítá kraj na Havířovsku, zajíždět by měly až ke kampusu VŠB-TUO v Ostravě. Nejmodernější způsob pohonu, vodík, zatím ale doplácí na nízkou rozšířenost. Hlavně cenou. Zatímco za jeden kilometr jízdy autobusu na CNG počítá smlouva s výchozí cenou přibližně 85 korun, u vodíkového vozu je to téměř 155 korun.

„Největší rozdíl je v ceně paliva. A to my máme zakalkulované a kraj nám to bude platit,“ vysvětlil již dříve ředitel osobní dopravy společnosti Transdev Jakub Vivial. Vyšší je podle něj také pořizovací cena vodíkových autobusů, její dopad však snižuje dotace.

Vodíkové autobusy budou tankovat u VŠB – Technické univerzity Ostrava, která začala budovat výzkumný polygon za přibližně 350 milionů korun. Jeho součástí bude také vodíková plnicí stanice.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby

Hasiči, policisté i zdravotní záchranka 9. listopadu 2026 zasahovali u hromadné...

Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili...

Pokus o sebevraždu skončil vážnými následky. Rodiče sdílejí příběh šestnáctiletého Adama

Premium
V Městské nemocnici Ostrava je Adam už dva měsíce. „Přijali jsme ho ve stavu...

Byl to zpočátku příjemný den, který rodina z Kopřivnice na Novojičínsku strávila společně na výletě ve Světě techniky. Večer však našli staršího syna Adama oběšeného v jeho pokoji. Podařilo se jej...

Vytrhal mi zbytečně 18 zubů, žaluje pacient lékaře. Klinika bude platit, rozhodl soud

Premium
Okresní soud v Ostravě projednává případ zubaře, který údajně pacientovi...

Muž, který trpěl poté, co přišel o všechny zuby, se po letech sporů se zubařem dočkal zastání u soudu. Petr Večeřa tvrdí, že mu zubař Lubomír Beran zbytečně vytrhal 18 zubů, když mnohé šlo zachránit,...

Zbrojovka - Baník 1:3, Kubalova show, hattrick završil gólem nůžkami

Sestřih zápasu
Filip Kubala z Baníku slaví gól proti Zbrojovce.

Ostravští fotbalisté vyhráli ve 14. kole Chance Ligy na hřišti brněnské Zbrojovky 3:1. Všechny góly Baníku zařídil Filip Kubala, který se prosadil hned dvakrát během tří minut v prvním poločase. A...

Pokuta i stopka pro řidiče. Soud rozdal tresty za tragickou nehodu na přejezdu

U Karviné se střetl vlak s kamionem. Strojvedoucí srážku nepřežil. (24. ledna...

Okresní soud v Karviné potrestal přepravní firmu, jejího dispečera a řidiče za tragickou srážku rychlíku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni z ledna 2024. Při nehodě zemřel strojvedoucí a...

Zakázka za čtyři miliardy. Kraj hledá autobusového dopravce pro Karvinsko

ilustrační snímek

O zakázku za více než čtyři miliardy korun mohou nyní soutěžit autobusoví dopravci. Hejtmanství hledá firmu, která se na příštích deset let ujme provozu regionálních linek na Karvinsku a Orlovsku. A...

13. listopadu 2026  6:46

Děti jsme si za odškodné nekoupily, říká aktivistka, kterou vyznamenal prezident

Premium
Elena Gorolová je ostravská sociální pracovnice, lidskoprávní aktivistka a...

Říká, že to byl její životní mezník, když si v roce 2004 všimla teletextové zprávy, že se v ostravském sdružení Vzájemné soužití scházejí nedobrovolně sterilizované ženy. Mnoho let byla Elena...

12. listopadu 2026

Z Ostravy se bude v zimě létat do Keni, tendr na opravu dráhy ale dál vázne

Jedna ze společností, které z mošnovského letiště vozí pasažéry, je polský lot.

Ostravské letiště Leoše Janáčka přešlo na zimní letový řád, ve kterém zůstávají pravidelné linky do Londýna, Varšavy a Málagy a nově přibývají chartery do keňské Mombasy. Zatímco počet cestujících...

12. listopadu 2026

Havířov dál povede Kočí Palkovská z ANO, vítěz voleb skončil v opozici

Primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská (ANO).

Havířov, druhé nejlidnatější město Moravskoslezského kraje, dál povede primátorka Iveta Kočí Palkovská z hnutí ANO. Rozhodli o tom zastupitelé na svém ustavujícím zasedání. Pro hlasovalo 26 z 41...

12. listopadu 2026  10:50,  aktualizováno  13:52

Už ne uhelný region. Karviná láká turisty, prohlídky mají rekordní návštěvnost

O turistické prohlídky Karviné je stále větší zájem. (25. října 2026)

O komentované prohlídky centra Karviné je rekordní zájem, oproti předchozímu roku vzrostl počet návštěvníků o 130 procent. Vedle místních obyvatel a lázeňských hostů z Lázní Darkov objevují...

12. listopadu 2026  6:36

Archiv ukázal unikát: 600 let starou listinu s nejstarší ostravskou pečetí

Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s...

Ostravští archiváři dnes vystavili pergamenovou listinu z 11. listopadu 1426, která obsahuje vůbec nejstarší dochované vyobrazení dnešního symbolu města – osedlaného koně. Šest set let starý dlužní...

11. listopadu 2026  15:20

„Byl to feťák. Ale pan feťák.“ Padl trest za vánoční masakr sekerou ve Vratimově

Premium
Justiční stráž přivedla Vladimíra Jozku, který dostal trest takřka šestnácti...

Už nikdy nebudou mít Vánoce. Na loňské svátky sourozenci Pavla K. nezapomenou. Na Štědrý den ho totiž ve Vratimově u Ostravy zabil sekerou jeho známý a snad i někdejší partner Vladimír Jozek....

11. listopadu 2026  14:52

Stočtyřletý plukovník i vojáci z moderních misí. Ostrava vzpomněla na veterány

Ve středu v 11.00 si Ostrava tradičně připomněla Den válečných veteránů....

V Moravskoslezském kraji žije už jen pět pamětníků druhé světové války se statutem válečného veterána, mezi nimiž je i nejstarší žijící český veterán, stočtyřletý plukovník Jan Ihnatík. Na jejich...

11. listopadu 2026  14:03

Ostrava investuje do psího parku, nabídne smyslové chodníky i agility překážky

ilustrační snímek

V ostravském Svinově začala příprava nejmodernějšího psího areálu ve městě, který vyroste na ploše čtyř tisíc metrů čtverečních v osadě Dubí nedaleko řeky Odry. Projekt zaměřený na výcvik,...

11. listopadu 2026  8:26

Noclehárny se bezdomovcům otevřely i bez mrazů, pomůže to nemocnicím

Nocleh najdou potřební také v noclehárně Charitního domu sv. Františka.

Nepřetržitě, bez ohledu na teploty venku. Lidé bez domova v Ostravě mohou přečkat noc v teple a bezpečí kdykoliv od listopadu do konce února. Zimní program s rozšířenými kapacitami nocleháren včetně...

11. listopadu 2026  6:32

Peníze vyčleněné na obnovu obcí po povodni nejsou, chybí přes 10 miliard

Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a...

Chybějí peníze a dokud nebudou, nemůže stát další obnovu po povodni podpořit. Starostové vyplavených obcí a měst dostali odpověď premiéra Andreje Babiše na otevřený dopis, v němž žádají řešení...

10. listopadu 2026  16:24

Nadějní fotbalisté ostravského Baníku budou pod dohledem studentů medicíny

Majitel Baníku Ostrava Václav Brabec (vlevo) a děkan Lékařské fakulty Ostravské...

Když se ve fotbalovém utkání ostravských dorostenců a Zbrojovky Brno tvrdě srazili dva protihráči, hned na hřiště vběhli zdravotníci. „Hráč našeho Baníku se držel za ruku, měli jsme strach, jestli...

10. listopadu 2026  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.