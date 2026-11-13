Zakázka za čtyři miliardy. Kraj hledá autobusového dopravce pro Karvinsko

Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 4,06 miliardy korun bez DPH. Zájemci mají čas podat nabídky do 16. prosince. Rozhodovat bude především cena, kterou dopravci nabídnou za ujetý kilometr.
Kraj tak pokračuje ve vybírání dopravců na další desetileté smlouvy. „V posledních dvou letech kraj uzavřel tři smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti s dopravcem Transdev Slezsko na dobu deseti let pro oblasti Jablunkovska a Třinecka, Českotěšínska a části Havířovska,“ konstatovala mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
V případě Karvinska bude muset nový dopravce nasadit mimo jiné elektrobusy. Kraj však současně umožňuje, aby část linek obsluhovaly autobusy na stlačený zemní plyn (CNG), případně i naftu.
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Právě možnost využití naftových motorů je proti posledním třem úspěšně dokončeným soutěžím změnou. Na Jablunkovsku, Třinecku a Českotěšínsku kraj počítá s autobusy na CNG, na Havířovsku navíc s vodíkovými vozy.
„Jelikož trh nabízí omezený počet výrobců autobusů kategorie ‚velký autobus‘ a ‚malý midibus‘ s pohonem na CNG, byla připuštěna i možnost naftového pohonu,“ vysvětlila změnu Birklenová.
Karvinsko a Orlovsko nejsou jedinými oblastmi, kde se v nejbližších letech změní smlouvy s dopravci. Kraj připravuje další soutěže, jejich hodnota půjde do miliard. „Pro následující období připravujeme sedm výběrových řízení,“ dodala mluvčí kraje.
V prosinci 2028 by měli začít jezdit noví dopravci na Bruntálsku, Frýdecko-Místecku a ve dvou částech Novojičínska. O půl roku později, v červnu 2029, mají začít platit nové smlouvy také na Bílovecku, Opavsku a Vítkovsku.
O jak velké peníze půjde, naznačují částky, které už krajské zastupitelstvo pro některé oblasti schválilo. Pro Bruntálsko stanovilo maximální desetiletý závazek na 3,94 miliardy korun, pro východní část Novojičínska na 4,17 miliardy. Konečná cena bude záviset na výsledcích soutěží.
U vodíkových vozů stojí kilometr 155 korun
Jako nejdražší se v současnosti jeví provoz vodíkových autobusů. S jejich nasazením počítá kraj na Havířovsku, zajíždět by měly až ke kampusu VŠB-TUO v Ostravě. Nejmodernější způsob pohonu, vodík, zatím ale doplácí na nízkou rozšířenost. Hlavně cenou. Zatímco za jeden kilometr jízdy autobusu na CNG počítá smlouva s výchozí cenou přibližně 85 korun, u vodíkového vozu je to téměř 155 korun.
„Největší rozdíl je v ceně paliva. A to my máme zakalkulované a kraj nám to bude platit,“ vysvětlil již dříve ředitel osobní dopravy společnosti Transdev Jakub Vivial. Vyšší je podle něj také pořizovací cena vodíkových autobusů, její dopad však snižuje dotace.
Vodíkové autobusy budou tankovat u VŠB – Technické univerzity Ostrava, která začala budovat výzkumný polygon za přibližně 350 milionů korun. Jeho součástí bude také vodíková plnicí stanice.