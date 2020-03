Policii se nepodařilo zjistit, kdo zveřejnil fotku vystřílené čekárny

Snímek čekárny s několika těly v tratolišti krve byl přefocen z monitoru a na sociálních sítích se objevil ještě v den děsivého činu. Policie na konci ledna oznámila, že fotku pořídil policista Městského ředitelství Ostrava v rámci vyšetřování.

Tím však případ nejspíše končí. „Odborem vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje nebylo šetřením zjištěno, že by se konkrétní policista v souvislosti s pořízením fotografie dopustil protiprávního jednání,“ informovala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Dále uvedla, že se ani nepodařilo zjistit, jakým způsobem unikla fotografie na sociální sítě a také ani osobu, která tak učinila. Problémem by také zřejmě zůstala kvalifikace tohoto činu, zda se dotyčný dopustil kromě morálního prohřešku nějakého protiprávního jednání. Podle informací iDNES.cz bylo problémem i to, jakých prostředků mohou vyšetřovatelé při řešení tohoto případu využít.

Vyšetřování hrozné střelby ještě neskončilo

Podle serveru Seznam Zprávy autor snímku údajně poslal fotografii policejním kolegům do společné komunikace přes mobilní aplikaci WhatsApp.

Krajský policejní ředitel Tomáš Kužel v nedávném rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz řekl, že by ho zveřejnění fotky policistou zklamalo.

„V místnosti, kde fotografie byla pořízena, byli jen policisté a pracovníci nemocnice. S fakultní nemocnici je výborná spolupráce, tak jsme chtěli co nejdříve vyloučit, jestli snímek pocházel od nic. To, zda měl policista oprávnění monitor ofotit a kdo to pak zveřejnil, se vede šetření. Pokud se ukáže, že snímek zveřejnil policista, tak bude potrestán,“ uvedl zhruba před měsícem.

Loni desátého prosince po sedmé hodině ráno Ctirad Vitásek ze zatím neznámých důvodů zastřelil v čekárně traumatologie sedm lidí a dva zranil. Pak ujel a těsně před dopadením na katastru obce Děhylov na Opavsku spáchal sebevraždu. Vyšetřování jeho počínání ještě nebylo ukončeno.