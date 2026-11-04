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Deváťáci si začínají volit střední školu, v kraji letos přibyl nový obor

Žaneta Motlová
  10:47

Nabídku středních škol v kraji tradičně představí série veletrhů. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Deváťákům začíná rozhodování mezi středoškolskými obory a volba budoucí profese. Pomohou jim s tím i školské veletrhy, které se konají napříč Moravskoslezským krajem a prvním zájemcům nabídku vzdělání ukážou už ve středu 4. listopadu. Její součástí je i další nový obor.

„Volba střední školy je důležitým krokem a určitě by neměla být jen otázkou toho, co si vyberou spolužáci nebo který obor je zrovna populární. Rodičům i dětem doporučuji, aby dobře zvážili předpoklady, zájmy a potenciál dítěte,“ řekl náměstek hejtmana pro školství a sport Jan Veřmiřovský.

Dodal, že moravskoslezské střední školy mají dostatečné kapacity i širokou nabídku oborů. Které to jsou, zájemci už dnes zjistí například na Veletrhu středních škol v ostravském OC Futurum, kde se představí více než padesátka školských zařízení. Školáci i rodiče tam mohou porovnat nabídku škol, zjistit podrobnosti o nabízených oborech, ale i mluvit přímo s pedagogy či současnými žáky.

Termíny veletrhů

  • středa 4. listopadu
    Veletrh středních škol 2029 – OC Futurum Ostrava.

    Volba povolání 2026 – Sportovní hala Slávie v Havířově.

    Student a job – Výstaviště Černá louka Ostrava – koná se i ve čtvrtek 5. listopadu.
  • čtvrtek 12. listopadu
    ARTIFEX – SPŠ a OA Bruntál. středa 18. listopadu

    Volba povolání 2026 – Obecní dům Družba v Karviné.
  • středa 25. listopadu
    Volba povolání 2026 – Dům kultury města Orlová.

„Podle předběžných čísel ze sběrů dat statistického výkaznictví je letos v posledních ročnících základních škol mírně přes 10 tisíc žáků,“ nastínila počet těch, kteří letos budou střední školu volit, mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. Co se týče nabídky, už teď je jisté, že přibude další obor.

„Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Krnově od září 2027 otevře nový obor Sociální činnost. V denní formě s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků,“ řekla mluvčí. Tatáž škola naopak sníží kapacitu v oboru Pedagogické lyceum – z 240 na 120 žáků.

„Obor Sociální činnost reaguje na rostoucí poptávku po odbornících v sociální sféře. Nabídne okamžitou odbornou způsobilost k práci v sociálních službách i k péči o děti do tří let,“ popsala Iveta Wrobelová z krnovské SPŠ a SZŠ s tím, že výuka spojí zdravotnictví s pedagogikou i praxí v terénu od nemocnic přes zařízení sociálních služeb až po školky a dětské skupiny.

Přijímačky na střední školy čekají změny. Plán má ale trhliny a dětem může i uškodit

Další nové obory se mohou ještě objevit ve školách, které nezřizuje Moravskoslezský kraj. Žádosti o změnu nabídky či kapacit totiž míří na ministerstvo školství do 30. listopadu. „Rozhodnutí o zápisu oborů vzdělání lze ze strany MŠMT očekávat v průběhu ledna roku 2027,“ objasnila mluvčí kraje.

Práci nejlépe najdou technici a řemeslníci

Podle odborníků mají v kraji největší šance na získání práce absolventi technických a řemeslných oborů. Velké poptávce ze strany školáků ale naopak čelí všeobecné obory. V posledním přijímacím řízení byl největší zájem o gymnázia a nejvíc volných míst zůstalo v klasických učňovských oborech.

Ukázat, že právě ty mají budoucnost, se snaží kampaň Řemeslo má respekt. „Pokud dítě není vyloženě studijní typ, může pro něj být velmi dobrou volbou kvalitní odborné vzdělávání. Řemesla i technické profese mají budoucnost a nabízejí dobré možnosti uplatnění,“ dodal krajský náměstek Veřmiřovský.

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