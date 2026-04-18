„Snažíme se. Opravujeme budovy, veřejná prostranství, chodníky. Přistavěli jsme nový pavilon základní školy a podařilo se nám teď získat novou zubařku a klinickou psycholožku,“ vyjmenovala starostka Rychvaldu Dagmar Pížová.
Dodala, že ve městě jsou zároveň plochy pro výstavbu. „Přibývá lidí, kteří si tady staví rodinné domky.“
Právě Rychvald vévodí desítce měst, v nichž se v průběhu loňského roku zvýšil počet obyvatel. Na předních místech tabulky je v absolutním počtu nových občanů i v přepočtu nárůstu na tisíc lidí.
Města a jejich obyvatelé
V Moravskoslezském kraji je 42 měst, v nichž žije 857 722 lidí, tedy 73 procent populace kraje.
Nejlidnatější je Ostrava (280 853 obyvatel), následovaná Havířovem (67 998) a Opavou (54 881).
Nejméně lidí žije naopak v Janově (258), Andělské Hoře (355) a v Horním Benešově (2 214).
V deseti městech se v průběhu minulého roku počet obyvatel zvýšil, zbylá obyvatele ztratila.
Celkově je však počet obyvatel měst v kraji na historickém minimu. Příčinou je především vymírání.
Zdroj: ČSÚ, údaje k 31. 12. 2025
Sama starostka Pížová však neopomněla další výhodu, která kromě občanské vybavenosti, rozvoje města a možnosti bydlení hraje obrovskou roli. „Máme dobrou pozici. Jsme blízko Ostravy, Bohumína, Orlové. Máme výbornou dopravní obslužnost,“ konstatovala.
Největší pokles? Vrbno pod Pradědem a Bruntál
Kromě Rychvaldu se loni populačně dařilo i Vratimovu či Hornímu Benešovu. Meziroční nárůst počtu obyvatel hlásí nejnovější čísla statistiků u deseti měst v kraji.
„Ve zbývajících dvaatřiceti městech došlo k poklesu obyvatelstva,“ informoval Patrik Szabo z krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě.
Absolutně nejvyšší pokles připadá na Ostravu, ta měla k poslednímu dni loňského roku o 2 334 obyvatel méně než na počátku téhož roku. V přepočtu na tisíc obyvatel naopak největší pokles statistici hlásí pro Vrbno pod Pradědem a Bruntál.
I tamní samosprávy na zlepšení podmínek pro obyvatele dlouhodobě pracují. „Výsledkem naší mnohaleté snahy o dlouhodobou stabilizaci počtu obyvatel jsou miliardy korun, které právě teď plynou z veřejných zdrojů do Bruntálu. Dokončujeme přípravu nové lokality bydlení a chystáme se na masivní výstavbu v nové čtvrti, kde výhledově vyroste bydlení pro pět set i více lidí,“ uvedl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
Dodal, že v plném proudu je také výstavba obchvatu města: „Usilujeme o přípravu nových průmyslových ploch a podporujeme soukromé investory. Rozbíhá se také množství soukromých projektů, které počítají s renovací a využitím řady dlouhodobě nevyužívaných nemovitostí,“ upozornil mimo jiné na vznik nových zdravotnických a sociálních služeb.
Jak poslední čísla statistiků ukazují, kraj však plošně bojuje s vymíráním obyvatel, které se nedaří zmírnit. „Převaha zemřelých nad narozenými charakterizovala jednačtyřicet z dvaačtyřiceti měst Moravskoslezského kraje. Pouze ve městě Andělská Hora se počet živě narozených rovnal počtu zemřelých, tudíž přirozený přírůstek byl nulový,“ uvedl Patrik Szabo.
Vymírání trápí Moravskoslezský kraj plošně a dlouhodobě. Jen za loňský rok čítala převaha zemřelých nad narozenými téměř pět a půl tisíce lidí. „Ve srovnání s rokem 2024 se narodilo výrazně méně dětí. Generace narozených v roce 2025 byla nejslabší v historii,“ sdělil Patrik Szabo.
Meziroční pokles porodnosti začal v roce 2022 a každý další rok nabírá na síle. V kombinaci se zápornou hodnotou stěhování tak lidí v kraji celkově ubývá. K poslednímu dni loňského roku měl 1,176 milionu obyvatel.