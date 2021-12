Domů z intenzivní péče se zatím nevrátil nikdo, hlásí lékaři z Ostravy

Například v neděli přibylo v regionu podle hygieniků 1 252 nových případů, v pondělí 2 308 a v úterý 2 359. Problém ale je, že v nemocnicích regionu leží už téměř tisícovka pacientů s infekcí covid-19 a stále přibývá nejtěžších stavů a úmrtí.

Situaci nejvýmluvněji dokumentuje třeba prostý seznam pacientů, o které pečuje klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) ve Fakultní nemocnici Ostrava. Přehled lidí beze jmen, pouze s údaji o věku, očkování a stupni podpory dýchání, zveřejnil už podruhé moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

„Jde o pacienty KARIM, kteří vyžadovali nejvyšší stupeň intenzivní přístrojové a farmakologické péče ve dnech od 22. do 28. listopadu,“ uvedl hejtman Vondrák. „Až na dvě výjimky jsou všichni neočkovaní. To není náhoda. Vakcíny sice nechrání stoprocentně proti nákaze ani proti hospitalizaci, ale ve většině případů brání těžkému průběhu nemoci covid-19.“

Počet nejtěžších pacientů stoupl

Z přehledu plyne, že oproti předešlému týdnu, kdy personál KARIM pečoval o jednoho očkovaného seniora a dvacet neočkovaných lidí od 27 do 74 let, z nichž tři zemřeli a dva byli přeloženi s umělou plicní ventilací na oddělení následné intenzivní péče, stoupl v dalších dnech počet nejtěžších covidových pacientů kliniky o sedminu na 24.

Ze čtyřiadvaceti pacientů od 27 do 73 let z minulého týdne byli jen dva očkovaní. Na přístroje ECMO, které nahrazují selhávající plíce, případně i srdce, však bylo odkázáno šest mladších, neočkovaných lidí ve věku 41, 43, 51, 51, 53 a 62 let.

Nejmladšího neočkovaného pacienta, jemuž je 27 let a který by dříve bez podpory ECMO nepřežil, se lékařům podařilo stabilizovat, odpojit a minulý týden s podporou umělé plicní ventilace (UPV) přeložit do nemocnice v místě bydliště.

„Propuštění“ z KARIM se podle přehledu dočkalo minulý týden celkem šest pacientů, ale domů se stejně jako v předešlém týdnu nevrátil ani jeden. Dva byli s UPV přeloženi do jiného zdravotnického zařízení a čtyři zemřeli, mezi nimi i očkovaný 73letý senior.

Přetížená je už i záchranná služba

Nemocnice jsou tak vytížené léčbou covidu, že většina musela omezit odkladnou péči a požádat o pomoc armádu či dobrovolníky. Problémy řeší kvůli epidemii i záchranná a zdravotnické dopravní služby.

„Máme o patnáct až dvacet procent více výjezdů. Zásahy u covidových pacientů trvají déle kvůli nutnosti ochrany před nákazou oblékáním ochranných oděvů a dezinfekcí sanitek. Nasadili jsme čtyři zdravotnické posádky navíc. A naléhavě bychom potřebovali přijmout další lékaře,“ shrnul mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl.

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice hledá pro změnu řidiče sanitek.

„Už dlouho trvá zvýšený nápor na transport pacientů z nemocnice do domácí péče a naopak včetně převozů za hranice města. Přibývá i covidových klientů. Rozšíření týmu pomůže snížit čekací dobu na převoz,“ zmínil vedoucí Dopravní zdravotní služby Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice Mário Štiber.