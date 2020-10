Bo sme partyja. Moravskoslezský kraj šikuje dobrovolníky pro nemocnice

„Situace eskalovala v pátek, kdy jsme měli přes devět stovek případů v kraji,“ informovala šéfka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová.

Nemoc se nevyhýbá ani zdravotníkům či sociálním pracovníkům. „V krajských nemocnicích máme asi třicet nemocných lékařů, osmdesát zdravotních sester a 160 pracovníků v sociálních službách,“ upozornil hejtman Ivo Vondrák.

Zaměstnance z „první linie“ drží doma i karantény nebo nutnost starat se o děti, které mají od dnešního dne uzavřeny školy.

V regionu na severovýchodě země za ně hledají náhradu. Už na začátku října oznámil hejtman Vondrák spuštění e-mailové adresy spolu2@msk.cz, kde se mohou hlásit lidé, kteří chtějí pomoci, a to například z řad zdravotníků penzistů nebo studentů zdravotnických či sociálních oborů.

„Doposud se nám sešlo na mailu téměř sto kontaktů. Spousta z nich už byla předána konkrétním zařízením,“ informoval hejtman. Lidé, kteří chtějí pomáhat, ale nemají patřičnou odbornost, mohou pomoci hygieně s trasováním.

Pomoc s řešením situace přislíbili například i zástupci dobrovolnického centra Adra. „Jsme připraveni dobrovolníky proškolit, pojistit a následně vysílat tam, kde budou požadavky kraje,“ uvedla vedoucí centra Dagmar Hoferková. Ve dvou domovech pro seniory v kraji od včerejška pomáhá i sedmnáct vojáků.

Firma vypůjčí byty, univerzita studenty

Jan Rafaj, ředitel společnosti Heimstaden, největšího soukromého poskytovatele bydlení v kraji, se zase zavázal zajistit dobrovolníkům ubytování. „Někteří z lidí, kteří budou pomáhat, mohou mít obavy, aby nenakazili své nejbližší. Máme pro ně v Ostravě třicet lůžek, v Havířově 32 a v Karviné šestnáct,“ sdělil Rafaj.

Ke společné iniciativě se přidala i Ostravská univerzita. „Máme v databázi dvě stovky studentů, kteří už se osvědčili v dobrovolnické práci, a věříme, že oslovíme další,“ zmínila prorektorka Renáta Tomášková.

K apelům na pomoc sahají i samotné zasažené instituce. Například Nemocnice ve Frýdku-Místku vyvěsila na sociální sítě výzvu: „Všechny praktické a všeobecné sestry, sanitáře, studenty zdravotnických škol a mediky z důvodu současné epidemiologické situace naléhavě prosíme, zda byste nám mohli a chtěli personálně vypomoci v odběrovém stanu, na triáži, ale také při zajištění pacientů na lůžku,“ píše se v příspěvku.

Podle mluvčí nemocnice se touto výzvou zařízení především jistí pro horší časy. „Zatím se nám ozvali dvě sestry a dva medici,“ uvedla včera dopoledne Jana Březinová.

Města nabízejí školní péči pro děti lidí z první linie

V krnovské nemocnici se v minulých dnech nakazilo třicet zdravotníků. „Situaci nám komplikuje i uzavření prvních stupňů základních škol. Už máme hlášeny první případy ošetřovného a další jistě přibudou,“ sdělil náměstek ředitele pro léčebnou péči Bronislav Sedláček.

Řešení pro podobné situace už však existuje. Například Ostrava či Bohumín z vlastní iniciativy nabídly ve vybraných základních školách péči o děti zaměstnanců z první linie.

„Teď máme připravenu volnou kapacitu pro stovky školáků od šesti do deseti let,“ uvedla náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmanová. Přidají se i na dalších místech. Hejtman totiž v souvislosti s aktuálním nařízením vlády určil 41 škol napříč krajem, které se do péče o děti rodičů „klíčových profesí“ připojí. Péči zajistí dětem od 3 do 10 let.