Teplo v moravskoslezských městech za dekádu zdražilo na dvojnásobek, vývoj je nejistý

Darek Štalmach
  13:15
Během posledních deseti let se ceny tepla ve městech Moravskoslezského kraje často i zdvojnásobily. Například v Ostravě nyní podle statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ) obyvatelé zaplatí 2,6krát více než v roce 2015, nejdražší teplo však měli v Bruntálu a v Opavě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Radnice a magistráty velkých měst v regionu volily různé způsoby modernizace teplárenství, výsledná cena je ale často podobná.

Před deseti lety byla cena tepla v kraji relativně jednotná, pohybovala se kolem 500 Kč/GJ. Dnes v rámci kraje vedle sebe existují místa, kde lidé platí za stejnou komoditu třeba i o 75 procent více než jejich sousedé o pár kilometrů dál.

Nejlevnější teplo v kraji si pro rok 2026 drží Bohumín a Třinec.

V Bohumíně, který těží ze strategické smlouvy s elektrárnou v Dětmarovicích, zaplatí lidé přibližně 769 Kč/GJ. Třinec se drží na úrovni 832 Kč díky napojení na odpadní teplo z tamních železáren.

Stoupnou hlavně ceny vody a tepla, služby zajišťované městy spíše nezdraží

„Cena tepla se odvíjí od cen paliv na trhu. Energetika Třinec se postupně odklání od uhlí, což se zřejmě v budoucnu projeví v růstu ceny. Zatím je ale cena pro občany výhodná a klientů mírně přibývá,“ konstatoval mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar.

Největší cenový šok statisticky zažili obyvatelé Ostravy. Z pozice nejlevnějšího města kraje (454 Kč v roce 2015) se vyšplhala na 1 176 Kč v roce 2025. Paradoxem je, že ačkoliv se v ostravských teplárnách společnosti Veolia stále topí uhlím, lidé už platí ceny odpovídající využívání „čistých“ zdrojů.

Hlavním důvodem jsou podle zástupců teplárny emisní povolenky. Jejich cena během posledních deseti let vzrostla ze sedmi na 75 a více eur.

„Současně výrazně narostly i ceny uhlí, elektřiny, investic, oprav, údržby i mzdové náklady,“ konstatoval Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia, která většinu tepláren v kraji provozuje. „Cestou, jak stabilizovat cenu, je odchod od fosilních paliv, snižování nákladů na oxid uhličitý a vyšší účinnost výroby.“

Havířovský experiment skončil neúspěchem

Změna by v Ostravě měla přijít během několika let. Stavba plynového potrubí z Děhylova do teplárny v Ostravě–Třebovicích se už chystá, do konce desetiletí by vše mělo být hotovo.

Na dřevní štěpku už například přešla teplárna Veolie ve Frýdku-Místku. Dále do bytů jej přenáší městská společnost Distep. Cena za GJ se tam za deset let zvýšila ze 450 na 1 090 korun.

„Změny cen odpovídají změnám u primárního dodavatele. Klíčem k jejich udržení je přechod z černého uhlí a soustavná modernizace,“ vysvětlil ředitel Distepu Jiří Čuda důvody zdražení.

Experiment s hledáním nových zdrojů tepla má za sebou Havířov. Po několikaleté snaze zajistit nové zdroje město opět podepsalo dlouholetou smlouvu na dodávky tepla s Veolií. Havířov, kde se cena za deset let zvýšila o 104,6 procenta, tak i nadále bude odebírat teplo z karvinské teplárny.

Zatímco velká města spoléhají na korporátní dodavatele, Nový Jičín sází na vlastní investice. Mezi lety 2019 a 2026 město do tepelného hospodářství vložilo 133 milionů korun. Cena se i tak zvýšila o téměř 120 procent.

„Nemáme křišťálovou kouli, geopolitický vývoj nelze predikovat. Investice mají za cíl udržení přijatelné hladiny ceny a zabránit jejímu skokovému zvyšování,“ vysvětluje místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Podobný tlak cítí i v Krnově, kde také přešli na spalování štěpky. „Máme teplárnu společnosti Veolia, ale kvůli rostoucím cenám do budoucna počítáme s diverzifikací zdrojů tepla,“ potvrzuje mluvčí radnice Dita Círová.

Nejdražšími místy kraje tak byl v minulém roce Bruntál (1 345 Kč/GJ) a Opava (1 286 Kč/GJ). Pro průměrnou rodinu v panelovém bytě se spotřebou 25 GJ ročně to znamenalo výdaj přes 33 tisíc korun. V Bohumíně stejná rodina zaplatí jen 19 tisíc.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Dvě rány do hlavy. Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Teplo v moravskoslezských městech za dekádu zdražilo na dvojnásobek, vývoj je nejistý

ilustrační snímek

Během posledních deseti let se ceny tepla ve městech Moravskoslezského kraje často i zdvojnásobily. Například v Ostravě nyní podle statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ) obyvatelé zaplatí...

4. března 2026  13:15

Než senior v Krnově spáchal sebevraždu, střílel do oken příbuznému

Policejní auta, ilustrační snímky.

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.

4. března 2026  11:16

Koncepce zeleně v Ostravě říká, kde chybí a jak ji kultivovat

Dokončený úsek ulice Přemyslovců v Ostravě s dešťovým záhonem.

Co chce město dělat se zelení v městské a příměstské krajině v Ostravě, ukazuje aktuální výstava Vidíme to zeleně Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA. Zastupitelé...

4. března 2026  5:55

OBRAZEM: Přes sto lustrů i oken. Na zámku v Karviné začalo jarní gruntování

V zámku Fryštát v Karviné začal velký jarní úklid. (3. března 2026)

V zámcích je nyní nebývale živo, ačkoliv po většinu času do komnat a sálů návštěvníci ještě nemohou. Začaly tam totiž jarní úklidy, vždyť do zahájení hlavní návštěvnické sezony zbývá poslední měsíc.

3. března 2026  16:52

Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Obyvatelé Jiříkova na Bruntálsku si mohou oddechnout. Rozbory vzorků totiž potvrdily, že nelegální skládka stovek tun německého odpadu, která v obci skončila, nezamořila okolní půdu ani podzemní...

3. března 2026  15:32

Ovzduší v Ostravě se výrazně zlepšilo, problémem zůstávají domácí kotle

Ve Slezské Ostrava nainstalovali takřka padesát čidel na měření intenzity hluku...

Zlepšení, ve které by před deseti lety nikdo nevěřil. Kvalita ovzduší v Ostravě je na tak dobré úrovni, že by zdejší vzduch postupně mohl vyhovět i přísnějším limitům, jež mají začít platit v...

3. března 2026

Jedenáct sprinterských titulů a dost. Spolurekordman Stromšík ukončil kariéru

Vítkovický sprinter Zdeněk Stromšík (vpravo) při svých posledních závodech...

Pro pátý mistrovský titul v řadě na 60 metrů si Zdeněk Stromšík na víkendovém halovém mistrovství republiky v Ostravě nedoběhl. Skončil pátý a pak ve 31 letech ukončil kariéru.

3. března 2026  12:38

Prozaik Ota Filip má pamětní desku, v Ostravě ji odhalila jeho dcera

2. března 2026 byla na Prokešově náměstí v Ostravě odhalena pamětní deska...

Rodný dům Oty Filipa ve Slezské Ostravě už neexistuje, a tak volba členů pracovní skupiny pro zřízení jeho pamětní desky padla na roh pravého křídla ostravské Nové radnice. Rodiče významného českého...

3. března 2026  10:55

Karviná v křeči, po dobrém podzimu klesá. Srážejí nás dětské nemoci, míní Jarolím

Trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím přemítá, co udělat s týmem, když po...

Nula bodů a skóre 1:10. Po pěti prohrách v jarní části první ligy se fotbalisté MFK Karviná propadli z šesté příčky na osmou, přičemž od skupiny týmů, které čeká boj o záchranu, je dělí šest bodů.

3. března 2026  7:30

Bourá se tu každý týden, říká starosta. Křižovatku nahradí kruhový objezd

Křižovatku v Dobré na Frýdeckomístecku známou množstvím vážných nehod nahradí...

Častým dopravním nehodám by měla už za několik měsíců zabránit nová okružní křižovatka za 46,6 milionu korun. Krajský úřad ji začíná stavět namísto současné klasické křižovatky mezi Dobrou a...

3. března 2026  7:18

Advantage Consulting, s.r.o.
Svářeči MAG (40-48.000 KČ) - 1. SMĚNA!

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nával v novém Lidl Outlet v Ostravě. Polák jel kvůli nákupu 150 kilometrů

Obrovský zájem zákazníků a velké pozdvižení vzbudilo otevření nového Lidl...

Obavy obyvatel obcí v okolí ostravské Outlet Arena Moravia, že se v pondělí ráno nedostanou do práce nebo do školy, se nenaplnily. Otevření pobočky Lidl Outlet Ostrava k dopravním zácpám v pondělí...

2. března 2026  15:40

VIDEO: Ikonická Slezanka jde k zemi, v okolí sledují vibrace i případné trhliny

Do zdí Slezanky v centru Opavy se zakousla těžká technika, začala demolice...

Do někdejšího obchodního centra Slezanka v centru Opavy se v pondělí zakousl bagr. Reálně tak začalo bourání objektu, pro nějž město nenašlo žádné vhodné využití. Místo Slezanky má v místě vzniknout...

2. března 2026  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.