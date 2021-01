Dražší jízdné, nájemné i odpady. V kraji si letos lidé za služby připlatí

Například vyšší ceny v dopravě pocítí od ledna, s výjimkou části majitelů dlouhodobých jízdenek, prakticky všichni.



Za dlouhodobé i krátkodobé jízdenky zaplatí obyvatelé kraje od Nového roku více než loni. O dvě koruny se zvýší ceny jízdenek meziměstských spojů nakupovaných u řidiče, o pět procent pak ceny časových regionálních jízdenek.

„Většina změn je motivována zejména snahou o snížení rozsahu hotovostních plateb jak u přepážek, tak ve vozidlech, což je v současné koronavirové době důležité,“ odůvodnil plánované navýšení Aleš Stejskal, jednatel společnosti Koordinátor ODIS. „V tarifní oblasti Ostrava XXL dojde ke zvýšení cen u obou druhů jízdenek – jízdenky za 16 korun budou nově stát 18 korun, jízdenky za 24 korun budou nově stát 25 korun.“

Zvláštní tarif se zavádí na lince z Karlovy Studánky na Ovčárnu. Cena jízdenky bude jednotná, 40 korun. „Snížením manipulace s mincemi se zvýší bezpečnost a rychlost odbavení u řidiče. Jízdné bude možné uhradit i z ODISky nebo platební kartou,“ dodal jednatel.



Některé místní poplatky v roce 2020 naopak právě kvůli koronavirové pandemii klesly. Jejich snižováním města ulehčovala situaci místním podnikatelům. „Opatření spojená s epidemií měla výrazný vliv na místní poplatek z pobytu, u kterého byl na začátku roku 2020 předpoklad příjmu 720 tisíc korun. Vzhledem k omezení ubytování v důsledku epidemie byl rozpočet tohoto poplatku dvakrát upravován a k 18. 12. 2020 činí příjem jen 211 tisíc korun,“ popsala vliv pandemie na příjmy měst mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Ještě výrazněji se epidemie projevila na příjmech ostravského magistrátu. „U místního poplatku z pobytu bylo zatím vybráno pouze 14 procent z předpokládaných příjmů za rok 2020,“ komentovala dopady krize mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. „Částečně se osvobozovalo v rámci vybraných městských obvodů u některých typů záboru veřejného prostranství a také se osvobozovalo od poplatku za ubytování mezi červencem a prosincem 2020.“

Řada měst navýší poplatek za odpad

Jak to bude letos, zatím není jasné. Města budou možné úpravy zvažovat podle aktuální situace. Už nyní ale musí obyvatelé některých měst v regionu počítat s vyšším poplatkem za komunální odpad. S výrazným navýšením budou muset počítat v roce 2021 například obyvatelé Frýdku-Místku.

„Roční poplatek za komunální odpad činil od roku 2007 492 korun, v roce 2021 bude 696 korun. Osoby starší 70 let budou hradit 348 korun za rok, děti do šesti let jsou od poplatku osvobozeny,“ sdělila frýdeckomístecká tisková mluvčí Jana Matějíková.

Děti do tří let jsou od platby za komunální odpad osvobozeny i v Opavě. Nově zde ale budou za odpady platit i děti a mladiství od tří do 18 let. „Ti nyní zaplatí sníženou sazbu 300 korun za rok,“ uvedla mluvčí města Lada Dobrovolná. Pro dospělé je – stejně jako v loňském roce – stanoven poplatek 660 korun.

Tato výše poplatku přitom podle mluvčí stále nepokryje skutečné náklady na celý systém nakládání s komunálním odpadem. „Je třeba si uvědomit, že pokud by měli Opavané zaplatit reálnou částku, pak by měl každý platit více než tisícikorunu. Město rozdíl dotuje ze svého rozpočtu,“ vysvětlila Dobrovolná.

Z 588 na 672 korun naroste v příštím roce poplatek za komunální odpad v Havířově. Naopak v Ostravě zůstává sazba 498 korun.

V Karviné neplatí obyvatelé za svoz odpadu nic, veškeré náklady hradí už několik let město. „Nedlužící poplatníci budou i v roce 2021 od povinnosti hradit poplatek osvobozeni,“ uvedl mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

Lidé si připlatí i za vodu

Jako téměř každý rok budou lidé platit více i za vodu. O zhruba pět procent si v roce 2021 připlatí za vodné a stočné obyvatelé Ostravy.

„Cena pro vodné a stočné bude vyšší oproti loňskému roku o 3,99 koruny, tedy o 4,95 procenta,“ prozradila Radka Vanková, mluvčí společnosti OVaK dodávající vodu převážně na území Ostravy. „Jeden metr krychlový vody včetně stočného bude stát 84,66 koruny i s DPH.“

Obyvatelé velké části kraje odebírající vodu od společnosti SmVaK si pak připlatí ještě o něco více. Cena za vodné a stočné včetně DPH vzroste z loňských 85,37 koruny na 90,40 Kč.

Cena vzrostla i u dalších menších dodavatelů vody. Za vodné a stočné zaplatí například v Krnově namísto loňských 51,70 koruny 56,10 koruny, v sousedním Bruntále pak 82,88 koruny namísto 79,71 koruny z ceníku pro rok 2020. Se zvýšením ceny musí počítat také odběratelé vody od frýdecko-místecké společnosti DISTEP. „Oproti roku 2020 dojde k navýšení ceny o 5,96 procenta. Hlavním důvodem je zvýšení nákupu pitné vody pro rok 2021 od společnosti SmVaK o 5,89 procenta,“ uvedla frýdecko-místecká mluvčí. Pro rok 2021 bude vodné 40,03 koruny bez DPH za kubík.

Nájemné bude zvyšovat například společnost Heimstaden vlastnící v regionu přes 40 tisíc bytů. „Průměrné navýšení čistého nájmu je ve srovnání s letošním rokem mnohem nižší a činí pouze 131 korun na byt. I tak je výše nájemného jedna z nejnižších v kraji,“ řekla mluvčí firmy Kateřina Piechowicz.