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Místo kulturní slávy stavební ostuda. Koncertní síň nabírá problémy i zpoždění

Petra Sasínová
  13:34
Vizualizace nového kulturního sálu coby přístavby rekonstruovaného Domu kultury...

Vizualizace nového kulturního sálu coby přístavby rekonstruovaného Domu kultury v Ostravě (2. dubna 2026) | foto: Magistrát města Ostravy

Vizualizace nového kulturního sálu coby přístavby rekonstruovaného Domu kultury...
Vizualizace nového kulturního sálu coby přístavby rekonstruovaného Domu kultury...
Vizualizace nového kulturního sálu coby přístavby rekonstruovaného Domu kultury...
Hotový model s přidělaným stropem
9 fotografií
Vedení Ostravy přiznalo, že práce na přestavbě kulturního domu i přístavbě nové koncertní síně celkem za čtyři miliardy se zkomplikovaly a jsou víceméně zastavené.

„Obrovský problém máme hlavně u novostavby, kde řešíme spor mezi zhotovitelem a správcem stavby kvůli pilířům tryskové injektáže. Hledáme řešení,“ řekl investiční náměstek primátora Břetislav Riger.

Celý projekt kulturního komplexu pojmenovaného VOX, který navrhl architekt Steven Holl, podle něj ohrožený není.

V části přestavby památkově chráněného kulturního domu z roku 1961 nařídil na začátku srpna zastavení prací stavební úřad.

„Důvodem je, že jsme provedli práce, které nebyly v souladu s dokumentací pro stavební povolení,“ sdělil Riger. Podle něj tam byly oproti projektu nekvalitně postaveny příčky, které se po odstranění povrchů podlah začaly hroutit. Zhotovitel je tedy odstranil a chtěl je postavit znovu.

Důvodem je, že jsme provedli práce, které nebyly v souladu s dokumentací pro stavební povolení. Tam, kde jsme příčky odstranili, nám úřad stavbu zastavil.

Břetislav Rigernáměstek primátora

„Současný stavební zákon je však ve vztahu k památkovým budovám velice přísný a při jakýchkoliv drobných úpravách požaduje změnové řízení. Tam, kde jsme příčky odstranili, nám úřad stavbu zastavil,“ líčil náměstek. Asi půlroční práce se týkaly všech pater budovy, takže jde o zásadní omezení, které trvá.

Vizualizace nového kulturního sálu coby přístavby rekonstruovaného Domu kultury v Ostravě (2. dubna 2026)
Vizualizace nového kulturního sálu coby přístavby rekonstruovaného Domu kultury v Ostravě (2. dubna 2026)
Vizualizace nového kulturního sálu coby přístavby rekonstruovaného Domu kultury v Ostravě (2. dubna 2026)
Vizualizace nového kulturního sálu coby přístavby rekonstruovaného Domu kultury v Ostravě (2. dubna 2026)
9 fotografií

Podat žádost o dodatečné stavební povolení bude podle Rigera možné asi v polovině října. „Máme však naději, že nový stavební zákon, který začíná platit od listopadu, nám umožní rychle pokračovat,“ doplnil. Legislativní úpravy se týkají právě i oblasti památkové péče s cílem zjednodušit a zrychlit řízení.

Problémy při stavbě nového koncertního sálu, který má mít světovou úroveň a monumentální tvar připomínající pouzdro houslí, jsou závažnější. „Máme tam 264 pilířů tryskové injektáže. A v jihozápadním rohu u kulturního domu směrem na Porubu se zhotoviteli podařilo vytryskat pilíře, které nedosahují požadovaného průměru 120 centimetrů,“ vysvětloval Riger.

Podotkl, že jde o komplikovanou technologii, která není vhodná pro každé podloží. „Nicméně jsme ji nastavili dobře, dělali jsme kontrolní vrty, kontrolní pilíře, ale stalo se, že jsme někde vytryskali 170 a někde jen 90 centimetrů,“ popisoval Riger. Podle zhotovitele je to prý i tak v pořádku. Argumentuje, že pilíře jen vytryskal odlišným způsobem, ale při celkovém propočtu je vše správně. „Správce má ale jiný názor. Tvrdí, že kdyby zhotovitel chtěl takto pracovat, podal by změnový list, což neudělal, takže to považuje za vadu,“ líčil náměstek.

Hlas města i umění. Moderní koncertní sál v Ostravě dostane latinský název VOX

Ke sporu se vyjadřuje i architekt a navrhuje řešení. Riger zdůraznil, že jde o velice jemné odlišnosti. „Nehrajeme o to, že by stavba měla mít nějaký statický problém, hrajeme o milimetry sedání, které jsou důležité kvůli akustice. Řešíme v podstatě to, jestli nám to sedne o sedm, nebo devět milimetrů,“ tvrdil.

Dalo se problémům předejít?

Situace vyvolává kritiku. Na poslední schůzi zastupitelů města se k tomu vyjádřila například bývalá náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, za které se projekt koncertního sálu připravoval.

„Ta stavba stojí už měsíce a je otázka, jestli se tomu nedalo předejít. Problémy se měly řešit včas, a to v případě kulturního domu i těch pilotů novostavby, kde asi selhal dozor při realizaci. Někdo nedělal svou práci,“ prohlásila Bajgarová.

Riger se proti tomu zásadně ohradil. „Jak byly provedeny průzkumy v kulturáku, je velká ostuda vašeho vedení. I to, jak jste se snažili opticky snížit náklady, přináší obrovské problémy. V projektové dokumentaci chybí spousta věcí. Kdyby byl stavební úřad úplně striktní, stojíme každých čtrnáct dnů,“ reagoval. Dodal, že u této stavby mají máslo na hlavně úplně všichni.

Při zahájení projektu v roce 2024 město odhadlo dokončení v roce 2027. To dávno padlo. „Teď nedokážeme říct, jak hodně se to posune,“ uvedl Riger.

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