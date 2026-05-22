Dětí je málo. Školky už berou i dvouleté, některá města začínají řešit slučování

Zatímco v letech 2013 až 2022 se v Moravskoslezském kraji rodilo ročně v průměru 12 tisíc dětí, s rokem 2023 začala čísla prudce klesat. V roce 2023 tak bylo jen 9 629 novorozenců, o rok později 8 610 dětí a loni 8 170 dětí.
Jako první ve vzdělávacím systému se s tímto úbytkem začínají potýkat mateřské školy. Situace se ale liší podle jednotlivých měst.
„V Opavě bylo podáno celkem 577 žádostí, z toho 450 žádostí po odstranění duplicit, tedy reálný počet dětí, které mateřskou školu skutečně potřebují. Oproti předchozímu roku bylo podáno o 191 žádostí méně. Tento pokles souvisí s demografickým vývojem posledních let,“ informovala například vedoucí odboru školství na opavském magistrátu Andrea Štenclová.
Výrazný úbytek zaznamenali při letošních zápisech také v Havířově. „Přijato bylo celkem 444 dětí. Oproti loňskému roku je to o 106 dětí méně,“ popsala mluvčí tamní radnice Rosalie Seidl Pokorná.
Jsou ale i výjimky, například v Krnově nastoupí v září do školek o dvacet dětí více než loni, zhruba stejné počty nových dětí v mateřinkách budou mít rovněž ve Frýdku-Místku.
„Frýdek-Místek se v rámci kraje odlišuje tím, že zde došlo k nárůstu počtu narozených dětí,“ upozornila mluvčí magistrátu ve Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová.
Úbytek dětí je dobrou zprávou pro rodiče, kteří mají zájem umístit do školky i své potomky mladší tří let, v minulosti však naráželi na plné kapacity.
„V reakci na klesající počty dětí lze uplatnit více opatření, jedním z nich je častější přijímání dětí mladších tří let, které se v minulosti z důvodu naplněných kapacit do mateřských škol nedostaly,“ nastínila mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.
„Přijímá se více dvouletých dětí, od září také vznikne jedno speciální oddělení pro dvouleté děti s chůvou. Zatím jsme vždy otevřeli všechna oddělení všech školek. Pravdou je, že počet dětí ve třídě klesá,“ řekla k situaci v Kopřivnici mluvčí tamní radnice Lucie Macháčková.
Připomněla, že v předchozích letech zažívaly kopřivnické školky naopak přetlak. „Takže už nemusíme mít ‚na výjimku‘ 26 dětí ve třídě,“ dodala mluvčí.
V Opavě zůstane kapacita školek nenaplněná i po přijetí všech mladších dětí, jejichž rodiče projevili zájem o umístění do mateřinek.
„Tento nadbytek kapacit je nutné systémově řešit v návaznosti na novelu školského zákona, která nově stanovuje pravidla pro optimalizaci sítě škol a školských zařízení. Jedním z nástrojů, které novela umožňuje, je slučování mateřských škol, a to s cílem efektivně přizpůsobit síť škol měnícím se demografickým trendům,“ upozornila na možnosti dalšího vývoje Andrea Štenclová.
Hrozba slučování tak visí nad mateřinkami i v dalších městech. „Město bude sledovat naplněnost svých škol a nejpozději k 30. září 2028 musí každá škola zřizovaná městem splnit tyto požadavky (mít aspoň 180 dětí, pozn. red.).
Pokud ne, do 31. prosince 2028 musí být sloučena s jinou školou. Město má právo určit, která z nich zůstane zachována a která se připojí,“ vysvětlila havířovská mluvčí.