Ostrava rozebírá věžák, bývalá ubytovna poblíž centra brzy zmizí

„Přípravné práce jsou u konce. Firma už demontovala okna, plášť střechy a také opláštění stěny na straně vozovny. Teď bude rozebírat čtyři horní patra,“ uvedla Andrea Vojkovská, mluvčí krajského města, jemuž objekt patří.

Poté budou bourací práce přerušeny, a to až do konce května, kdy skončí topná sezona a budovu bude možné odpojit od elektrické sítě i parovodu.

„Dům je sice od elektřiny již odpojený, ale provizorně zůstává na síť napojena předávací stanice, která v něm stále funguje,“ dodala Vojkovská s tím, že bourací práce by pak měly pokračovat od 1. června a skončit 15. července.

Ne všem se demolice zamlouvá. Například Martin Mlčák, který založil web msstavby.cz o architektuře a stavebnictví v kraji, míní, že lepší by byla rekonstrukce budovy.

„Dům pomáhal například dětem, které vyrůstaly v dětských domovech, matkám samoživitelkám nebo lidem po výkonu trestu začlenit se do společnosti. Měl přísně nastavený systém kontroly ubytovaných. Veřejná zakázka vyčíslila demolici na téměř 16 milionů. Samotná stavba je přitom do prvního patra řešená jako železobetonový monolitický skelet s vyzdívkami a zbývající podlaží jsou montované rámové konstrukce, jejichž rekonstrukce například na studentské bydlení by nebyla obtížná,“ nastínil už loni.

Zástupci města ale argumentovali tím, že sice také zvažovali přestavbu domu, například na byty pro zaměstnance dopravního podniku, ale nakonec se z mnoha důvodů rozhodli pro jeho demolici, kterou vysoutěžili za šest milionů.

Iniciátorem ukončení činnosti domova byla radnice Moravské Ostravy a Přívozu, která v roce 2014 řešila petici místních obyvatel. Ti si tehdy stěžovali na to, že dům se změnil v obyčejnou ubytovnu, jejíž sociálně nepřizpůsobiví obyvatelé jim znepříjemňují život hlukem, nepořádkem i slovními útoky.