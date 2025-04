Kromě zvýšení kapacity závodu pec přispěje podle firmy ke snížení uhlíkové stopy podniku či omezení jeho závislosti na fosilních palivech, a zvýší i bezpečnost pracovního prostředí.

Díky nové lince přijme opavský závod 140 zaměstnanců. „Je to nejvýznamnější evropská investice, kterou momentálně v Mondelez máme,“ řekla vedoucí rozvoje závodu a inženýringu výrobního klastru Mondelez v Česku Veronika Chromečková. Se zahájením ostrého provozu se počítá v příštím roce.

Jde o nejdelší elektrickou pec na sušenky ve všech továrnách Mondelez. „Je součástí linky, která má přes jeden kilometr. Rozprostírá se cca na třech tisících metrech čtverečních,“ řekl projektový manažer Matúš Majtán.

Ve srovnání s plynovými pecemi bude mít podle Chromečkové elektrická pec asi o 15 procent vyšší efektivitu.

Na konci letošního roku chce firma zahájit nábor nových zaměstnanců do čtyřsměnného provozu. „Chtěli bychom mít na směnu 25 operátorů, ale budou to odborní pracovníci,“ uvedl Majtán.

Firma nyní zahájila testování pečení sušenek Oreo. „Teď se zaměřujeme na těsto a na hlavní sušenku. Právě děláme to, že namícháme těsto, rozmixujeme ho, vykyne, následně ho vytvarujeme, vložíme ho do pece, v peci jede po dopravních trasách a upečeme ho. Potom se zchladí jen v pokojové teplotě,“ popsal Majtán výrobu sušenek.

V první fázi se vyrobí pět tun sušenek, které se budou muset podle něj spálit, protože je nelze využít jinak. Ani v dalších fázích testování výrobek stále ještě nebudou moci jíst lidé, bude už ho ale možné dát například zvířatům.

Opava evropským městem Oreo

Firma otestuje v laboratořích, zda má sušenka správnou kvalitu a parametry. Pak bude následovat další fáze - testování krému. „Na jaře příštího roku bychom chtěli spustit ostrý provoz. Opava se tím stane jakýmsi evropským městem Orea,“ řekla Chromečková.

Než je z vložených základních ingrediencí hotová sušenka na konci linky, trvá to tři až čtyři hodiny. Pec umí chrlit 16 tisíc sušenek za minutu. Za plného provozu jich linka denně upeče až 13 milionů, čili 37 tisíc tun ročně. Celá produkce nové linky bude určena na export, především pro evropský trh.

„Krom linky samotné potřebujeme dobudovat samozřejmě i infrastrukturu celého závodu, a tam se bavíme o dokončení haly. Dále je to také zázemí pro naše lidi. Je to modernizace jídelny, rozšíření o letní terasu, jsou to nové denní místnosti, máme nové šatny, ale je to taky třeba parkoviště, kde budeme mít nově i nabíjecí stanice pro elektrická auta,“ řekla Chromečková.

Mondelez, kdysi Opavia, stojí v opavské části Vávrovice, u silnice I/57 směrem na Krnov. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Rozšiřuje se rovněž vstup s vrátnicí i nákladní vrátnice a zázemí pro řidiče. Společnost v opavském závodě připravuje rovněž výstavbu nové linky na oplatky Fidorka, Milka Choco Wafer a Cadbury Roundies, která má zahájit plný provoz v první polovině příštího roku a firma pro ni bude potřebovat až sto dalších zaměstnanců. Celkově Mondelez do navýšení výrobních kapacit investuje 2,7 miliardy korun.

Mondelez působí v České republice a na Slovensku od roku 1992, má pět výrobních závodů a zaměstnává 2 900 lidí.

V závodě v Opavě pracuje přes tisíc lidí, kromě sušenek Oreo a Fidorek se tam vyrábějí například sušenky a oplatky Opavia, sušenky BeBe Dobré ráno, pečivo Brumík, čokoláda Figaro, oplatky Miňonky a Tatranky a krekry TUC.