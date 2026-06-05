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Za minutu jedenáct set fidorek. V Opavě spustili novou linku za 1,3 miliardy

Darek Štalmach
  17:02
Stovku nových pracovních míst a zdvojnásobení výroby si slibují od spuštění nové výrobní linky v opavském závodě společnosti Mondelez International. Firma dříve známá pod značkou Opavia do jejího vybudování a souvisejícího zázemí investovala 1,3 miliardy korun.

Při plném vytížení má ročně vyrobit až jedenáct tisíc tun kulatých oplatek v čokoládě, v českých zemích známých jako Fidorky.

„V tuto chvíli se blížíme ke stovce nových pracovních míst ve třísměnném režimu. Pokud bude poptávka a linka pojede naplno, jsme schopni dosáhnout přibližně 120 pracovních míst,“ přiblížil vliv investice na zaměstnanost na Opavsku vedoucí nové linky Jiří Nový.

Společnost Mondelez spustila v Opavě do provozu výrobní linku za 1,3 miliardy korun. (5. června 2026)
Společnost Mondelez spustila v Opavě novou linku na výrobu Fidorek za 1,3 miliardy korun. (5. června 2026)
Společnost Mondelez spustila v Opavě do provozu výrobní linku za 1,3 miliardy korun. (5. června 2026)
Společnost Mondelez spustila v Opavě do provozu výrobní linku za 1,3 miliardy korun. (5. června 2026)
11 fotografií

Přibližně třicet lidí firma přijala nově. Většinu pracovníků nové linky se sice snažila získat přesuny z jiných částí závodu, ale jejich původní místa následně musela znovu obsadit zvenčí.

„Když mluvím o stovce pracovních míst, počítám do toho i pozice, které jsme po interních přesunech museli doobsadit z trhu práce,“ doplnil Jiří Nový. Celkově nyní opavský závod zaměstnává více než 1 300 lidí.

Navýšení zaměstnanosti přivítal i opavský primátor Tomáš Navrátil. „Pro nás je důležité, že místní tradice pečení spojená s Fidorkou má budoucnost. Opavská továrna je pro nás nejen stabilní zaměstnavatel, ale i partner, který přispívá k rozvoji regionu,“ uvedl primátor.

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Nová linka rozšířila dvě dosavadní zařízení vyrábějící stejný druh oplatek. Jedna ze starších linek funguje přibližně deset let, druhá už třicet let.

Společně dosud vyráběly zhruba jedenáct tisíc tun ročně. „Když sečteme všechny tři linky, dostaneme se na výrobu 22 tisíc tun ročně. Bavíme se tedy o dvojnásobku kapacity,“ doplnil vedoucí výrobního zařízení.

Každou minutu má nyní v Opavě vyjet přibližně 1 100 oplatek, za den při plném provozu až milion kusů. Většina produkce je určena pro zahraniční trhy.

Oplatka urazí zhruba půl kilometru

Výrobky míří pod různými názvy nejen do evropských zemí, ale i do Spojených států, Brazílie, Izraele, Jižní Koreje či Singapuru.

Samotná linka je dlouhá přibližně 140 metrů, široká zhruba 15 metrů. Oplatka však od výstupu z pece až po konečnou paletizaci urazí přibližně půl kilometru.

Po upečení se oplatkové pláty prokládají náplní, chladí a vykrajují do kulatého tvaru. Následně se zalévají čokoládou. Odřezky, které při vykrajování vzniknou, firma mele a znovu využívá při výrobě.

Proti starším zařízením je nová linka výrazně více automatizovaná. Některé čistě manuální úkony, například vkládání a vyjímání korpusů, nyní vykonávají roboti. Současně se ale zvýšily nároky na technické znalosti zaměstnanců.

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„Člověk musí pracovat s displejem a počítačem, zadávat kontroly a být schopný stroj seřídit. Už nejde tolik o manuální přemísťování. Lidé musí rozumět například tomu, jak fungují snímače a jak mají reagovat, když se naruší tok materiálu,“ vysvětlil Jiří Nový.

Firma proto hledá především operátory schopné pracovat s digitálními technologiemi a řešit běžné technické problémy. Podle Nového se zaměstnanci postupně učí stále složitější úkony, které dříve zajišťovala především údržba.

„Digitalizace výroby je důležitá. Propojujeme informace ze zařízení do systému, abychom měli jejich digitální stopu. Na tom se poté mohou stavět nástroje umělé inteligence,“ vysvětlil vedoucí nové linky.

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