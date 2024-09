Mondelez v Opavě rozšiřuje výrobu, oblíbené Fidorky pošle do celého světa

„Chceme přinést známou českou pochoutku na globální trh,“ komentoval plány firmy Emmanuel Chilaud, ředitel výrobního klastru Mondelez v České republice. „Po loňské investici 1,5 miliardy korun pro linku na výrobu sušenek Oreo letos dáváme 1,3 miliardy na linku pro výrobu oplatek Fidorek,“ doplnil.

Neznamená to ale, že by čeští turisté při svých výletech do zahraničí na název Fidorka naráželi častěji.

„Nebudou se prodávat pod tímto klasickým jménem, do různých zemí celého světa včetně třeba Austrálie nebo Nového Zélandu se budou vyvážet pod různými názvy,“ doplnil ředitel.

Novou linku, díky níž firma přijme zhruba stovku nových zaměstnanců, chce Mondelez postavit v již připravené nové hale, kterou využívá i pro dříve oznámenou investici pro sušenky Oreo.

„Tato již běží, na konci září by měly dorazit jednotlivé moduly chystané pece, jejíž celková délka dosahuje sta metrů,“ přiblížil aktuální stav rozšiřování firmy Emmanuel Chilaud.

Novou linku pro oplatky Fidorka by pak chtěli v Opavě začít stavět v nejbližších dnech, v provozu by měla být v roce 2026.

Tím ale stavební činnost ve výrobním areálu poblíž Krnovské ulice nekončí.„Chystáme i stavbu další haly, která bude fungovat hlavně jako sklad pro naše výrobky,“ konstatoval ředitel.

Společnost Mondelez International nyní zaměstnává v pěti výrobních závodech na území České republiky a Slovenska zhruba 2 900 lidí. Nové zaměstnance přijímá do opavského závodu už nyní, dělníky i vysokoškoláky.