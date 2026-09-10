„Připravujeme opravu opěrné zdi u sjezdu na Mokré Lazce, při kontrolních jízdách tam naši pracovníci vyhodnotili závady. Opravu právě projektujeme,“ informoval regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
Jde o bezpečnostní opatření, pro které jsme se rozhodli i vzhledem k uspořádání jízdních pruhů v tomto úseku.
Miroslav Mazal, regionální mluvčí ŘSD
Projekt ještě není hotový a nelze odhadnout, kdy silničáři spustí tendr na zhotovitele obnovy ani kdy opravy odstartují, zjištěné vady jsou ale natolik zásadní, že už teď omezily provoz.
Ve směru z Opavy na Ostravu za sjezdem na Mokré Lazce je zcela uzavřený pravý jízdní pruh a rychlost je ze 110 kilometrů na hodinu postupně snížená až na 80 kilometrů v hodině.
Na gabionové opěrné zdi, jež úsek lemuje, jsou viditelná vyboulení. „Jde o bezpečnostní opatření, pro které jsme se rozhodli i vzhledem k uspořádání jízdních pruhů v tomto úseku,“ dodal Mazal. Auta tam běžně jezdí třemi pruhy, v současné době tedy dva stále mají k dispozici.
„Termín, kdy spustíme výběrové řízení na zhotovitele, ještě neznáme,“ doplnil mluvčí s tím, že nelze odhadnout ani zahájení prací na obnově opěrné zdi.
Opěrné zdi podél silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou už silničáře potrápily jednou. Jen nedaleko od aktuálně omezeného úseku v úrovni obce Hrabyně se v září 2017 spodní část gabionové opěrné zdi dokonce zřítila, kameny tam naštěstí zadržela svodidla.
Stalo se tak rok a půl po slavnostním otevření komunikace a zkoumání expertů ukázala, že problém spočíval už v projektu. Stěna měla v poměru k výšce příliš úzkou základnu, která v kombinaci se špatně zvoleným materiálem a nahromaděním vody nevydržela enormní zátěž.
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U zánovní silnice spadla část opěrné zdi, kameny zastavila svodidla
Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic v úseku uplatnili reklamaci, stavbaři zeď rozebrali a postavili novou.
Gabiony jsou konstrukce ze speciální kovové sítě s kamennou výplní. Na rozdíl od betonu propouštějí vodu. Opěrné zdi vyrobené z gabionu v Moravskoslezském kraji lemují i severní obchvat Opavy či Prodlouženou Rudnou.