Legendární mohyla pod Lysou horou slaví výročí, hledá příběhy vynesených kamenů

Darek Štalmach
  9:28
Tisíce skautů z celého Česka v sobotu zaplnily úbočí beskydské Lysé hory, aby si u mohyly na Ivančeně připomněli památku svých zavražděných kolegů. Letošní tradiční výstup se nesl ve znamení 80. výročí položení základů symbolu odboje. Pořadatelé při té příležitosti oznámili vznik unikátního sborníku, který má zmapovat příběhy tisíců kamenů tvořících tuto unikátní památku.

I zkušení znalci skautských uniforem měli v sobotu co dělat, aby poznali všechny varianty skautských krojů od světlušek přes vlčata, vodní skauty až po rovery a rangers, kteří s domovenkami z míst napříč Českou republikou přijeli na tradiční dubnové setkání na Ivančeně. Letos se jich opět sešlo několik tisíc.

Základy tamní kamenné mohyly, vzpomínky na skauty zavražděné na sklonku války 24. dubna 1945, byly položeny už před osmdesáti lety – v roce 1946.

Tradiční výstup do sedla na úbočí Lysé hory je spojen i s vynášením kamenů k mohyle.

Sobotní výstup do beskydských kopců byl událostí. Letošní setkání na Ivančeně připomnělo 80 let od položení základů tamní mohyly. (25. dubna 2026)
Ke kulatému výročí se skauti rozhodli sepsat i sborník, jenž by zachytil příběhy jednotlivých kamenů.

„Mohyla na Ivančeně je opředena spoustou nejrůznějších záhad a tajemství, proto všechno, co se objeví ve sborníku k 80. výročí založení mohyly, zatím neprozradíme. Ke tvorbě obsahu ale zveme všechny skautky a skauty i všechny poutníky a příznivce,“ konstatoval Tomáš Foldyna – Drákula, historik a vedoucí 1. chlapeckého oddílu skautského střediska Štít Pražmo.

Skauti podle něho prosí především o fotografie a příběhy kamenů, které lidé k mohyle o víkendu přinesli. Právě ty totiž tvoří podobu Ivančeny a zároveň z ní dělají místo, jež se stále proměňuje.

„Každý kámen, který na Ivančeně leží, přináší poselství. Upomíná na zastřelené skauty za druhé světové války, ale i na další skautské bratry či sestry,“ vysvětlil skautský historik.

„Za každým vyneseným kamenem, který plní výzvu z roku 1946: Každý, kdo jdeš kolem, přilož kámen! , je vlastně dobrodružství. Vynést kámen k mohyle, to už je přece jen nějaký výkon,“ doplnil Tomáš Foldyna.

Normandie, Ukrajina, Slovensko

Výzva se netýká jen současných poutníků. Do sborníku se mohou dostat i starší příběhy. Na Ivančeně jsou podle Foldyny kameny například z Normandie, z nejvyšších hor Slovenska nebo z Ukrajiny.

Samotné letošní dubnové setkání se svým průběhem od předchozích ročníků výrazně nelišilo. Pořadatelé se ani při výročním roce nechtěli pouštět do velkých změn.

„Řekl bych, že z 99 procent to bude stejné. Nebude se to nějak lišit. My to ani moc neměníme, nepouštíme se do větších akcí,“ komentoval plány akce ještě před setkáním Kryštof Hyvnar – Kolumbus, mluvčí pořadatelů.

Sobotní program tradičně vrcholil mší a slavnostním poledním aktem u mohyly. Právě tam se soustředili skauti, bývalí členové oddílů i lidé, kteří se na Ivančenu vydávají opakovaně.

Pro mnohé z nich je dubnový výstup nejen připomínkou válečných událostí, ale i návratem k místu, které je se skautingem v Beskydech pevně spojené.

Další výročí přijde v říjnu

Výročí samotného založení mohyly si ale skauti chtějí připomenout ještě samostatně. První kříž na Ivančeně byl totiž vztyčen 6. října 1946, a právě k podzimu pořadatelé směřují další část letošního programu.

„K osmdesátce zvažujeme, že na podzim uspořádáme nějakou konferenci, setkání či panelovou diskusi odborníků,“ vysvětlil Kryštof Hyvnar.

Podzimní připomínka by se podle něho mohla věnovat i širším historickým souvislostem, které jsou s Ivančenou a poválečným vývojem skautingu spojené.

„Na tom budeme spolupracovat asi i s Pamětí národa. Nabízí se témata převaděčství, konfidentství i další, která bychom mohli rozvést,“ doplnil Hyvnar.

Podle Foldyny přitom není Ivančena živým místem jen během dubnového setkání. Oddíly z Pražma pomáhají s péčí o mohylu i proto, že ji mají blízko od své klubovny. Zapojit se proto chtějí i do výročních událostí.

„Ivančena je tu celý rok. Nejvíce skautů ji možná navštíví v dubnu, ale navštěvovaná je i během zbytku roku,“ uzavřel Tomáš Foldyna.

Hřebenovka bez občerstvení. Horské chaty v Beskydech zavírají, právě padla další

Beskydy a jejich členitá krajina lákají tisíce turistů. Obejít se na řadě tras...

Velké zklamání pěších turistů i cyklistů, kteří vyrážejí do takzvaných Zadních hor na česko-slovenské pomezí Beskyd, vyvolalo zavření Horské chaty Doroťanka. V Beskydech jde už o několikátý případ za...

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

Legendární mohyla pod Lysou horou slaví výročí, hledá příběhy vynesených kamenů

Sobotní výstup do beskydských kopců byl událostí. Letošní setkání na Ivančeně...

Tisíce skautů z celého Česka v sobotu zaplnily úbočí beskydské Lysé hory, aby si u mohyly na Ivančeně připomněli památku svých zavražděných kolegů. Letošní tradiční výstup se nesl ve znamení 80....

27. dubna 2026  9:28

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

26. dubna 2026  19:28,  aktualizováno  19:57

Hřebenovka bez občerstvení. Horské chaty v Beskydech zavírají, právě padla další

Beskydy a jejich členitá krajina lákají tisíce turistů. Obejít se na řadě tras...

Velké zklamání pěších turistů i cyklistů, kteří vyrážejí do takzvaných Zadních hor na česko-slovenské pomezí Beskyd, vyvolalo zavření Horské chaty Doroťanka. V Beskydech jde už o několikátý případ za...

26. dubna 2026  14:59

Sundejte dresy! křičeli fandové na hráče Baníku. Ti odmítli, chtějí bojovat dál

Ostravský kapitán Michal Frydrych si zpracovává míč na prsou před plzeňským...

Nejsou schopni odehrát utkání, aniž by nedostali gól. A sami ho nedokážou vstřelit. To jsou současní fotbalisté Baníku Ostrava. V sobotním zápase 27. kola první ligy prohráli doma s Plzní 0:1 a po...

26. dubna 2026  8:53

Nejisté ceny energií nutí firmy k investicím. Jen fotovoltaika většinou už nestačí

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Desítky i stovky milionů korun investovaly v posledních deseti letech firmy v Moravskoslezském kraji do zvýšení své energetické soběstačnosti. Hlavním důvodem je nejčastěji vysoká a často...

26. dubna 2026  7:42

KVÍZ: Kokila, brama, lochajzna. Obstáli byste u vysoké pece?

Ilustrační snímek

V České republice už funguje jen poslední velká huť s uzavřeným cyklem od výroby železa přes ocel až po konkrétní výrobky, třeba koleje a dráty. Ještě před několika lety tomu tak však nebylo, hutí...

vydáno 26. dubna 2026

Zatřáslo to s námi, říkal Hyský o zranění fanouška. Zápas s Baníkem nazval válkou

Plzeňský záložník Patrik Hrošovský si kryje balon před ostravským Davidem...

Lékař a fyzioterapeut plzeňských fotbalistů ke konci utkání v Ostravě vystartovali na tribunu, kde byli příznivci hostů. Než přijela sanitka se zdravotníky, dávali první pomoc fanouškovi, který spadl...

25. dubna 2026  20:06

Ostrava - Plzeň 0:1, domácí se propadli na poslední místo, rozhodl Adu

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu proti ostravskému Baníku. Trefil se Prince...

Fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili po třech zápasech, díky ztrátě Jablonce se v ligové tabulce posouvají na třetí místo. Výhru 1:0 jim v závěrečném kole základní části proti ostravskému Baníku...

25. dubna 2026  18:14,  aktualizováno  18:58

Karviná - Boleslav 0:3, tři různí střelci, hosté ale skupině o udržení neunikli

Mladoboleslavští hráči slaví gól proti pražské Dukle.

Pro posun ze skupiny o udržení udělali v Karviné vše, vzhledem k překvapivé výhře Bohemians nad Spartou to však nestačilo. Mladoboleslavští fotbalisté díky trefám Ševčíka, Kabonga a Macka zvítězili...

25. dubna 2026  18:10

Typickému dárci orgánů v Česku je přes 50 a má nezdravý životní styl, říká expert

Premium
Šárka Špirková a Daniel Špirka se starají o fungování ostravského Národního...

Když po silvestrovském požáru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana zůstaly desítky lidí s těžkými popáleninami, potýkaly se tamní nemocnice s nedostatkem kožních transplantátů, které jsou...

25. dubna 2026

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...

Sbohem, legendo? I v třiačtyřiceti letech udivuje až nadpozemskými zákroky a vychytanými nulami, přesto se angažmá fotbalového brankáře Tomáše Grigara v druholigovém Ústí nad Labem možná chýlí ke...

25. dubna 2026  12:25

