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Modulární reaktor na Karvinsku se přiblížil. Zájem má i ostravská Nová huť

Darek Štalmach
  5:59
Vizualizace malého modulárního reaktoru společnosti Rolls Royce SMR

Vizualizace malého modulárního reaktoru společnosti Rolls Royce SMR | foto: Rolls Royce SMR

Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).
Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).
Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).
Elektrárna v Dětmarovicích na Karvinsku končí s černým uhlím. Dodávky...
7 fotografií
Možnost, že by se v elektrárně v Dětmarovicích na Karvinsku vybudoval malý modulární reaktor, se opět přiblížila. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsal memorandum se společnostmi ČEZ a Rolls-Royce SMR, které má otevřít cestu k přípravě dalších míst pro tento typ elektráren.

Vedle severočeských Tušimic se má posuzovat právě i areál v Dětmarovicích.

„První takový reaktor plánujeme postavit v Temelíně a současně připravujeme i další lokality, například v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji,“ uvedl po podpisu Karel Havlíček.

O samotné stavbě ale ještě rozhodnuto není. ČEZ teprve prověřuje, zda je dětmarovický areál pro umístění reaktoru vhodný.

ČEZ plánuje další malé modulární reaktory, uzavře nové smlouvy s Rolls-Royce

„Všechny možné lokality prověřujeme z hlediska vhodnosti pro možný projekt modulárního reaktoru. Primárně se zaměřujeme na Jihočeský, Ústecký a Moravskoslezský kraj,“ potvrdil mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol.

První malý modulární reaktor v Česku má vzniknout v Temelíně ve druhé polovině třicátých let. Měl by být druhým takovým zařízením společnosti Rolls-Royce SMR, první chce firma postavit ve Walesu. Následovat by měly reaktory v Tušimicích a Dětmarovicích.

Starosta: Lidi je třeba uklidnit. Nic tady není

Dětmarovický starosta Ladislav Rosman zatím k oznámení přistupuje zdrženlivě. „Všechno je předčasné. Lidi je třeba uklidnit, že aktuálně nic takového tady u nás není.“

Připomněl, že kvůli nedaleké hranici by se případný projekt neobešel bez přeshraničního posuzování vlivů na životní prostředí.

V Polsku jsou k českým plánům na stavbu v podstatě jaderné elektrárny spíše obezřetní. „Zatím vše hlavně sledujeme, protože nemáme žádné oficiální informace. Víme pouze, že se to zvažuje,“ konstatoval Tomasz Kasperuk, místostarosta polského Godówa sousedícího s Dětmarovicemi.

Vizualizace malého modulárního reaktoru společnosti Rolls Royce SMR
Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).
Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).
Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).
7 fotografií

Pokud se projekt posune do konkrétnější fáze, počítá s tím, že se polská strana zapojí do posuzování jeho dopadů.

„Určitě bude nějaké řízení o vlivech na životní prostředí a my se k němu jako dotčená strana vyjádříme,“ dodal Tomasz Kasperuk.

Podle dětmarovického starosty Rosmana by navíc případná stavba přicházela v úvahu až za řadu let. Technologie se podle něj musí nejprve dokončit a ověřit. „Navíc je pořadí Temelín, pak Tušimice a až na třetím místě Dětmarovice. Takže je to opravdu ve hvězdách,“ zhodnotil starosta šance na stavbu.

Průzkumy ČEZ se zaměřují například na povrchové a podzemní vody, geologické vlastnosti území nebo seismicitu. Následovaly by potřebné povolovací procesy.

„Chceme být připraveni tak, aby mohly první malé modulární reaktory v Česku fungovat ve druhé polovině třicátých let,“ zopakoval plány stavby mluvčí ČEZ.

Areály současných či bývalých uhelných elektráren jsou podle ministerstva vhodné hlavně kvůli existujícímu energetickému zázemí a možnosti využít vyrobené teplo pro okolní města.

Podle mého názoru by umístění reaktoru přímo v areálu Nové huti dávalo velký smysl.

Radek Strouhal,generální ředitel Nové Huti

Celkem chce vláda britskému výrobci nabídnout prostor až pro šest reaktorů. Každý z nich má mít elektrický výkon 470 megawattů.

Dětmarovice nejsou jediným místem v kraji, o němž se v souvislosti s malými modulárními reaktory mluví. Ve svém areálu by jej přivítala třeba ostravská Nová huť.

Reaktor v areálu by dával smysl především kvůli vysoké spotřebě elektřiny přímo v huti, existujícímu horkovodu a možnosti využít zbytkové teplo pro vytápění Ostravy, případně i Havířova. Výhodou mají být rovněž přivaděče vody ze Žermanic a teoreticky také ze Šancí.

„Tuto diskusi jsme otevřeli. Informovali jsme o této možnosti ČEZ i ministerstvo průmyslu a na této možnosti dále pracujeme. Podle mého názoru by umístění reaktoru přímo zde dávalo velký smysl,“ uvedl generální ředitel Nové huti Radek Strouhal.

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