Vedle severočeských Tušimic se má posuzovat právě i areál v Dětmarovicích.
„První takový reaktor plánujeme postavit v Temelíně a současně připravujeme i další lokality, například v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji,“ uvedl po podpisu Karel Havlíček.
O samotné stavbě ale ještě rozhodnuto není. ČEZ teprve prověřuje, zda je dětmarovický areál pro umístění reaktoru vhodný.
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ČEZ plánuje další malé modulární reaktory, uzavře nové smlouvy s Rolls-Royce
„Všechny možné lokality prověřujeme z hlediska vhodnosti pro možný projekt modulárního reaktoru. Primárně se zaměřujeme na Jihočeský, Ústecký a Moravskoslezský kraj,“ potvrdil mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol.
První malý modulární reaktor v Česku má vzniknout v Temelíně ve druhé polovině třicátých let. Měl by být druhým takovým zařízením společnosti Rolls-Royce SMR, první chce firma postavit ve Walesu. Následovat by měly reaktory v Tušimicích a Dětmarovicích.
Starosta: Lidi je třeba uklidnit. Nic tady není
Dětmarovický starosta Ladislav Rosman zatím k oznámení přistupuje zdrženlivě. „Všechno je předčasné. Lidi je třeba uklidnit, že aktuálně nic takového tady u nás není.“
Připomněl, že kvůli nedaleké hranici by se případný projekt neobešel bez přeshraničního posuzování vlivů na životní prostředí.
V Polsku jsou k českým plánům na stavbu v podstatě jaderné elektrárny spíše obezřetní. „Zatím vše hlavně sledujeme, protože nemáme žádné oficiální informace. Víme pouze, že se to zvažuje,“ konstatoval Tomasz Kasperuk, místostarosta polského Godówa sousedícího s Dětmarovicemi.
Pokud se projekt posune do konkrétnější fáze, počítá s tím, že se polská strana zapojí do posuzování jeho dopadů.
„Určitě bude nějaké řízení o vlivech na životní prostředí a my se k němu jako dotčená strana vyjádříme,“ dodal Tomasz Kasperuk.
Podle dětmarovického starosty Rosmana by navíc případná stavba přicházela v úvahu až za řadu let. Technologie se podle něj musí nejprve dokončit a ověřit. „Navíc je pořadí Temelín, pak Tušimice a až na třetím místě Dětmarovice. Takže je to opravdu ve hvězdách,“ zhodnotil starosta šance na stavbu.
Průzkumy ČEZ se zaměřují například na povrchové a podzemní vody, geologické vlastnosti území nebo seismicitu. Následovaly by potřebné povolovací procesy.
„Chceme být připraveni tak, aby mohly první malé modulární reaktory v Česku fungovat ve druhé polovině třicátých let,“ zopakoval plány stavby mluvčí ČEZ.
Areály současných či bývalých uhelných elektráren jsou podle ministerstva vhodné hlavně kvůli existujícímu energetickému zázemí a možnosti využít vyrobené teplo pro okolní města.
Podle mého názoru by umístění reaktoru přímo v areálu Nové huti dávalo velký smysl.
Radek Strouhal,generální ředitel Nové Huti
Celkem chce vláda britskému výrobci nabídnout prostor až pro šest reaktorů. Každý z nich má mít elektrický výkon 470 megawattů.
Dětmarovice nejsou jediným místem v kraji, o němž se v souvislosti s malými modulárními reaktory mluví. Ve svém areálu by jej přivítala třeba ostravská Nová huť.
Reaktor v areálu by dával smysl především kvůli vysoké spotřebě elektřiny přímo v huti, existujícímu horkovodu a možnosti využít zbytkové teplo pro vytápění Ostravy, případně i Havířova. Výhodou mají být rovněž přivaděče vody ze Žermanic a teoreticky také ze Šancí.
„Tuto diskusi jsme otevřeli. Informovali jsme o této možnosti ČEZ i ministerstvo průmyslu a na této možnosti dále pracujeme. Podle mého názoru by umístění reaktoru přímo zde dávalo velký smysl,“ uvedl generální ředitel Nové huti Radek Strouhal.