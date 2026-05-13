Ve Vítkovicích zmodernizovali porodnici, mají i dvoupokojový porodní apartmán

Martin Pjentak
  13:56
Modernizovanou porodnici v úterý slavnostně otevřeli ve vítkovické nemocnici v Ostravě. Rekonstrukce změnila především dispozici oddělení tak, aby odpovídalo současným trendům a požadavkům rodiček. Práce, které stály dohromady 25 milionů korun, probíhaly za chodu oddělení.
Modernizovanou porodnici včera slavnostně otevřeli ve vítkovické nemocnici v Ostravě. Rekonstrukce změnila především dispozici oddělení tak, aby odpovídalo současným trendům a požadavkům rodiček.

Práce, které stály dohromady 25 milionů korun, probíhaly za chodu oddělení.
Ze čtyř původních porodních boxů vznikly tři moderní porodní sály a jeden nadstandardní rodinný porodní pokoj. Každý je výrazně prostornější než dříve, což umožňuje volnější pohyb rodičky i lepší organizaci práce zdravotníků.

Zmíněný rodinný apartmán je řešený jako dvoupokojový celek. „Jedna část slouží pro samotný porod, druhá jako zázemí pro doprovod,“ uvedla vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Dana Cechelová.

Ženy dnes rodí vědoměji. S výběrem porodnice pomáhají i recenze maminek

Jedním z hlavních cílů modernizace bylo vyjít vstříc současným potřebám rodiček, jež se v posledních patnácti letech značně změnily.

„Doprovod u porodu je dnes samozřejmostí, rodiny tráví na oddělení mnohem více času a soukromí hraje větší roli než dřív. Reagovali jsme na potřeby rodičů a rozhodli se nabídnout rozšíření služeb, a především více prostoru. Tomu jsme přizpůsobili celé dispoziční řešení přestavby,“ vysvětlila primářka gynekologicko-porodnického oddělení Ivana Lukáčová.

Nové prostory už si vyzkoušely první rodičky. „Měla jsem rodit už minulý týden, ale vyšlo to až teď na pondělí, takže jsem stihla i nové porodní sály,“ sdělila například první česká vicemiss z roku 2019 Sára Krajíčková, která v pondělí přivedla na svět syna Leona.
Podle ní je při množství porodnic v regionu nutností, aby vycházely vstříc potřebám budoucích maminek. „Ty se rozhodují na základě zkušeností ostatních a recenzí a podle toho si vybírají, kam půjdou rodit. Kromě vybavení rozhoduje i chování personálu a vstřícnost k požadavkům rodiček,“ přiblížila Lukáčová.

Potvrzují to i slova jedné z žen, která na rekonstruovaném oddělení rodila. „Rozhodovala jsem se, ve které ostravské porodnici budu rodit, nakonec jsem zvolila Vítkovice právě kvůli pozitivním recenzím, které se týkaly zejména chování doktorů, sestřiček a porodních asistentek,“ sdělila první česká vicemiss z roku 2019 Sára Krajíčková, která v pondělí přivedla na svět syna Leona. „Měla jsem rodit už minulý týden, ale vyšlo to až teď na pondělí, takže jsem stihla i nové porodní sály.“

