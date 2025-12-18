Mobilní odběry krve fungují. Nemocnice získávají dárce, kteří by jinak nepřišli

Nedostatek času a strach z prostředí nemocnice, dvě největší bariéry, proč lidé nepřijdou darovat krev, se snaží prolomit zdravotníci Slezské nemocnice v Opavě. A jezdí oni za dárci. Už první tři měsíce ukázaly, že záměr funguje.
Odběr krve ve Slezské nemocnici v Opavě. (28. srpna 2025) | foto: Slezská nemocnice Opava

„Od spuštění projektu na konci léta jsme při výjezdech provedli již 135 odběrů. V absolutních číslech to představuje přibližně šedesát litrů krve,“ uvedl primář hematologicko-transfuzního oddělení Slezské nemocnice Lukáš Stejskal.

Odběr krve ve Slezské nemocnici v Opavě. (28. srpna 2025)

Dodal, že ač mobilní odběry nemohou nahradit kapacitu nemocničního transfuzního centra, přínos je klíčový. „Mobilní tým pomáhá oslovit dárce, kteří by do nemocnice nikdy nepřišli, a získávat prvodárce,“ vysvětlil Stejskal.

Jen při prvním výjezdu, který se uskutečnil na opavském magistrátu, darovalo krev jednadvacet úředníků. „Mezi nimi i osm prvodárců. Překonali ostych právě díky tomu, že odběr probíhal ve známém pracovním prostředí,“ sdělil primář.

Kolektivní motivace

Za čtvrt roku opavští zdravotníci vyjeli ještě šestkrát. Zaměřují se na větší firmy, školy a instituce, kde mohou pokrýt větší skupinu dárců najednou.

„Když přijedeme do firmy nebo na úřad, dárci nemusí řešit dopravu ani si brát volno – odběr jim zabere jen nezbytně nutnou dobu. Druhým faktorem je kolektivní motivace. Atmosféra při výjezdech bývá velmi uvolněná a přátelská,“ dodal Stejskal.

Rok téhož projektu má za sebou Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava. I ta hlásí, že se takto získávat dárce daří.

„Velký ohlas měl například letní odběr v Motoparku Ostrava, kterého se zúčastnilo několik desítek motorkářů,“ řekla mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Za rok se nemocnici podařilo získat přes sedm set jednotek krve.

