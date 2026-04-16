Zloději ukradli tubus se sbírkou pro mobilní hospic, bylo v něm 70 tisíc

  9:48
Policie v Ostravě vyšetřuje krádež sbírky pro mobilní hospic Ondrášek. Pachatelé odvezli tubus s bankovkami od dárců ze supermarketu na okraji Ostravy, uvnitř sbírkové kasičky bylo zhruba sedmdesát tisíc korun. Policie zveřejnila kamerové záběry, na nichž jsou zachyceni podezřelí.

Incident se stal v marketu Globus v obvodu Plesná na okraji města v neděli večer mezi půl sedmou a sedmou hodinou.

Dovnitř vstoupili dva muži. „Podle zjištěných informací se s největší pravděpodobností jeden z pachatelů snažil upoutat na sebe pozornost, přičemž druhý využil této situace a odcizil charitativní kasičku s finanční hotovostí s několika desítkami tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policie také zveřejnila záběry těchto dvou mužů, ze kterých vyplývá, že jeden z nich přijel s rudlem, tedy stěhovacím vozíkem, a ve spolupráci s komplicem tubus naložil a poté odvezl dodávkou.

Tak vypadal tubus se sbírkou pro ostravský mobilní hospic před krádeží. (16. dubna 2026)

„Žádáme o pomoc veřejnost při ustanovení totožnosti těchto dvou mužů z videozáznamu, kteří by svou výpovědí mohli přispět k objasnění výše uvedeného skutku. Jakoukoli informaci, která by mohla vést k jejich ztotožnění, volejte na tísňovou linku 158, případně ji sdělte na nejbližší policejní služebně,“ uvedla mluvčí.

Policie se také obrací na svědky, kteří v supermarketu v době činu byli. „Mohli vidět jednání pachatele, který kasičku z prostor vestibulu demontoval a odcizil. Svědky žádáme, aby své informace sdělili také na tísňové lince, případně osobně na policejní služebně na ulici Heyrovského 9 v Ostravě-Porubě,“ připojila mluvčí Michalíková.

Mobilní hospic Ondrášek se k případu vyjádřil na svém Facebooku. „Že nás to zasáhlo lidsky i finančně asi nemusíme zmiňovat. V kasičce bylo přibližně sedmdesát tisíc korun, k tomu musíme připočítat i náklady na výrobu kasičky. Touto částkou bychom pokryli téměř celou péči o jednoho pacienta,“ uvedlo vedení v regionu známého hospicu. Jeho pracovníci pomáhají lidem, kteří se doma starají o smrtelně nemocné dospělé i děti.

Zmínili také, že na místě bylo nejspíše více mužů. „Vypadali, že mění plnou kasičku za prázdnou tak, jak to děláme my. Vše provedli s klidem a přehledem,“ podotkl hospic.

KVÍZ: Ryna, dupa, fajront... Prověřte své znalosti ostravštiny

Pohled ze žabí perspektivy na těžní věž Dolu Hlubina

Poznáte je na první poslech. Kratke zobaky, jež pro jadrné slovo nejdou daleko. Je však pravdou, že mluvčí z Ostravska či z Karvinska oponují, že naopak Pražáci kazí češtinu. No, kazí, správný...

Poslední osobní tatra má narozeniny. A my máme fotky unikátního kupé

Tatra 700 GT

Posledním pokusem o záchranu výroby osobních automobilů v kopřivnické automobilce se v polovině 90. let minulého století stala Tatra 700, vlastně jen evoluce „šestsettřináctky“, která se vyráběla už...

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po...

Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a...

Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce

V trolejbusu v Ostravě se poprala rodina černých pasažérů s revizory

Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší partnerku. Ti se loni v červenci v trolejbusu v centru Ostravy pohádali a poprali s revizory, kteří...

