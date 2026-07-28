„Musíme tohle kritické období přežít, nic jiného nám nezbývá. Ale snad už se ceny dostaly na dno, níže snad už ani nelze jít, a blíží se doba, kdy se hodnota mléka zase zvedne,“ zhodnotil současný stav Robert Cieślar, ředitel zemědělské společnosti Netis.
Společnost chová 1 600 dojnic na dvou farmách, a to v Návsí na Jablunkovsku a v Dolní Lutyni na Karvinsku.
„Ročně to představuje dvacet milionů litrů mléka, máme z něj šedesát procent tržeb, takže je jasné, že nás současná situace postihuje velmi nepříznivě,“ uvedl Cieślar.
Podle něj pomáhá, že podnik neprodává mléko přímo, ale prostřednictvím odbytového družstva, kde jsou ceny trochu stabilnější.
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Mléko za 10 korun. Čína ho neodebírá, ceny padají pod náklady, zoufají farmáři
Ale když v hypermarketech prochází mezi regály a vidí, že tam mléko stojí například sedm korun, tak to vůbec nechápe. „Vždyť jen tetrapaková krabice přijde nejméně na dvě koruny. A kde jsou všechny další náklady. Opravdu to je naprosto mimo realitu,“ popsal.
V zemědělství už prožil řadu cenových otřesů. „Výkupní ceny stoupají a klesají, je to takové cyklické. Tento propad je však opravdu výrazný. A je už docela čas, aby se ceny zvedly,“ zopakoval.
Soukromý zemědělec Oldřich Menšík z biofarmy v Kunčicích pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku poznamenal, že mléko prodávají několika způsoby, s ekonomikou pak v případě nutnosti pomáhá i provozování pensionu. „Takže jsme na tom zatím o něco lépe než ti, co jsou na produkci mléka zcela závislí,“ podotkl.
Upozornil, že navíc nelze v chovu skotu, tím spíše mléčného, reagovat na pohyby cen tak rychle jako například v průmyslu.
Když litr mléka stojí méně než litr balené vody, tak je to prostě nesmysl.
Oldřich Menšíkfarmář
„Nějaká opatření můžete udělat, samozřejmě lze snížit stavy nebo skot přestat chovat úplně, ale pak je velmi náročné až nemožné začít nanovo,“ vysvětlil úspěšný farmář s tím, že odchov od telete po dojnici trvá nejméně dva a půl roku.
A i on poukázal na ceny mléka v mnoha obchodech. „Když tam litr mléka stojí méně než litr balené vody, tak je to prostě nesmysl,“ konstatoval. Na problémy prý bylo zaděláno už v minulém roce. „To ceny naopak vyskočily, takže bylo jasné, že přijde propad.
Podle statistik se letos v květnu nakupovalo kravské mléko třídy Q průměrně za 9,95 korun za litr, což bylo o třicet haléřů méně než v dubnu.
V meziročním srovnání pak cena klesla dokonce o čtvrtinu. Podle dřívějšího vyjádření Agrární komory průměrná výrobní cena mléka přitom činí jedenáct korun.
Ve složité situaci se kvůli nadprodukci ocitly i mlékárny. Podle Potravinářské komory hrozí menším výrobcům existenční problémy. „Žádný podnik nedokáže fungovat tak, že dlouhodobě vyrábí a prodává se ztrátou,“ řekla prezidentka komory Dana Večerková.
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7. května 2019