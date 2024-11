Města lákají mladé lidi na levné startovací byty, Ostravě se to nepodařilo

Nově se přidal například Bílovec na Novojičínsku, který na konci září pro tento účel vyčlenil čtyři městské byty.

„Podobně jako jiná města i my v Bílovci vnímáme odliv mladých lidí, kteří se buď nevracejí z vysokoškolských studií, nebo se stěhují jinam za prací. Startovací byty jsou jednou z variant, jimiž jim chceme usnadnit osamostatnění a zároveň je motivovat k trvalému setrvání ve městě,“ vysvětlila místostarostka Bílovce Tereza Grabcová Hozová.

Podle jejích slov je samostatné bydlení v současné době pro mladé lidi v podstatě nedostupné. „Málokdo dnes po ukončení studií dosáhne na hypotéku,“ uvedla.

O čtyři byty se hlásilo celkem čtrnáct zájemců. Podmínkou byl věk do 30 let, trvalé bydliště v Bílovci a příjem v podobě minimální mzdy.

S vybranými nájemci uzavřelo město smlouvu na čtyři roky. „První dva roky se nájemné pohybuje ve výši 100 korun za metr čtvereční plus energie, ve třetím a čtvrtém roce bude nájem navýšen na 120 korun za metr,“ doplnila místostarostka. Komerční ceny pronájmů ve městě se přitom pohybují zhruba ve dvojnásobné výši.

Také v jiných městech se startovací byty setkaly s výrazným zájmem. V Novém Jičíně před dvěma lety otevřeli rekonstruovaný dům K Archivu se 39 byty se zvýhodněným nájmem pro mladé do 35 let s maximální dobou nájmu čtyř let.

„Zájem ale byl několikanásobně větší. Byty jsou všechny obsazeny, za celou dobu se vyměnili jen dva zájemci,“ popsal novojičínský starosta Václav Dobrozemský.

Projekt zatím trvá do roku 2026. „Poté vedení města rozhodne, zda v něm dále pokračovat,“ dodal Dobrozemský.

Pomáhají samoživitelům

Zřídit startovací byty pro mladé chce i Frýdek-Místek. „Během těch pár let by si mladí mohli našetřit například základní částku pro získání hypotéky. Zatím ale máme třeba byty se zvýhodněnými nájmy pro rodiče samoživitele, o které je také velký zájem,“ uvedl náměstek primátora Marcel Sikora.

„Jistota bydlení je jedním z parametrů kvality života. Mnoho mladých přitom na dostupné bydlení samo nedosáhne. Proto je podporované nájemné jednou z možností, jak mladé lidi v daném městě udržet,“ shrnul náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák.

Startovací byty letos zavedl i městský obvod Ostrava-Jih. Od června nabídl na zkoušku šest malometrážních bytů se zvýhodněným nájemným, které byly určeny pro mladé bezdětné dvojice do třiceti let.

„Program startovacích bytů vychází ze skutečnosti, že bytová podpora pomáhá mladým lidem překlenout jedno z ekonomicky nejobtížnějších období na začátku profesní dráhy, a je koncipován jako dočasný,“ vysvětloval tehdy místostarosta Martin Kret.

Zvýhodněnou nabídku 80 korun za metr čtvereční mohli nájemci využívat až do doby, kdy by jeden z páru dosáhl věku 33 let. Městu se ale překvapivě neozval žádný zájemce.

„Poslední nabídka startovacího bytu byla na našem webu zveřejněna s termínem pro podání přihlášek do 21. října, o nabídku ale nikdo neprojevil zájem, stejně jako o všechny dřívější,“ informoval Kret s tím, že zmíněné byty byly následně nabídnuty k pronájmu formou výběrového řízení jako nízkonákladové bydlení určené pro mladé rodiny s dětmi do věku 33 let nebo pro soběstačné seniory starší 65 let.

„Vzhledem k výsledku o rozšiřování nabídky startovacích bytů neuvažujeme,“ doplnil Kret.