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Vyhřívaná podlaha, absolutní čistota. Levhartice se v zoo stará o čerstvá mláďata

Žaneta Motlová
  11:47
Zatím jen kamerami sledují chovatelé ostravské zoo porodní brloh samice levharta cejlonského. Ta v sobotu časně zrána porodila dvě mláďata. O čerstvé potomky se matka vzorně stará, je zkušenou samicí, která v minulých letech v zoologické zahradě odchovala už čtyři mladé.

„Porod proběhl v pořádku a bez komplikací. Mláďata přišla na svět v rozestupu jedné hodiny,“ popsala mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková. Dodala, že odchov je přirozený a chovatelé do něj nijak nezasahují. Vše sledují prostřednictvím kamer, které nepřetržitě snímají porodní brloh.

„Novorozená mláďata jsou slepá a plně závislá na péči samice. Samici dopřáváme maximální možný klid,“ upřesnil Matěj Vrúbel, inspektor chovu šelem v Zoo Ostrava. Pavilon Indické šelmy je až do odvolání pro návštěvníky uzavřen.

Levhart cejlonský v ostravské zoo.

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Pohlaví mláďat ještě chovatelé neznají, první veterinární kontrola se uskuteční až v jednom měsíci věku koťat. Samice se o mláďata stará v porodním brlohu v zázemí pavilonu, který je vysoce funkční z hlediska chovatelské péče, bez estetických dekorací.

„Místo pro porod je vybaveno vyhřívanou podlahou. Vystýlka slámou nebo štěpkami není vhodná, samice je jednak sama aktivně vynáší z místa porodu a navíc představují riziko pro mláďata – mohla by se jimi udusit,“ vylíčil Vrúbel.

Levhartice po mláďatech uklízí všechny exkrementy, které konzumuje a ubikaci tak udržuje dokonale čistou. Sama se chodí vyprazdňovat mimo brloh. „Máme tak jistotu, že v prostorech, kam nyní chovatelé nevstupují, aby zde uklidili, nehrozí šíření infekce z podestýlky nasáklé trusem a močí. Slámu ani dřevitou vlnu by samice nepozřela, ani jinak neuklidila. Zvířata zde mají všechen komfort, který potřebují,“ vysvětlil chovatel.

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Pro samici se pravděpodobně jedná o její poslední odchov. „V současné době má 12 let a za dva roky, kdy se mláďata přirozeně osamostatňují, bude velmi pravděpodobně mimo reprodukční věk. Poté nás bude čekat generační obměna zvířat,“ nastínil další vývoj Vrúbel a připomněl, že levhartice už v minulosti ve dvou vrzích zvládla odchovat čtyři mladé.

Porod mláďat je velkým úspěchem. „Za poslední rok se jedná o jediná mláďata narozená v rámci Evropského ex situ programu (EEP). Populace levhartů cejlonských v lidské péči je nevelká. V současnosti čítá necelých 60 jedinců v 27 zahradách,“ popsal chovatel.

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Levharty cejlonské chová Zoologická zahrada a botanický park Ostrava nepřerušeně od roku 1977. Za tuto dobu se zde povedlo úspěšně odchovat 17 mláďat této největší kočky Srí Lanky.

Do budoucna by se měli dočkat nového chovatelského zařízení. Zoo letos na jaře vyhlásila veřejnou sbírku a peníze z ní chce využít na přípravu projektových dokumentací expozic pro levharty cejlonské a také lvy indické.

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