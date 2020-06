Před devadesáti lety se narodil Miroslav Mamula, rudý postrach Ostravska

Noví soudruzi nahradili renegáty V regionálních publikacích za tzv. normalizace se hojně objevovaly úvodníky podepsané Miroslavem Mamulou. Těžko říci, zda texty psal, nejspíše je „jen“ schvaloval a pak se pod ně nechal podepsat. Možná i v případě brožury „50 let Čs. rozhlasu v Ostravě“ z roku 1979, kde také „zúčtoval“ s rozhlasáky z roku 1968. „...Tuto úlohu plní ostravský rozhlas dosud s výjimkou let kontrarevoluce, kdy i zde část pracovníků přešla na stranu nepřátel naší socialistické politiky i našeho spojenectví se Sovětským svazem. Po nástupu nového vedení strany v čele se s. Husákem se zásluhou pracovníků, kteří zůstali věrní marxismu-leninismu a proletářskému internacionalismu, i zásluhou nových soudruhů, kteří do rozhlasu přišli nahradit renegáty, se situace rychle ozdravila a ostravská rozhlasová stanice dala své vysílání cele a bezvýhradně do služeb politiky strany....“ RSDr. MIROSLAV MAMULA, člen ÚV KSČ a vedoucí tajemník Sm KV KSČ