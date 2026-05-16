Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Srdcovka za padesát melounů, říká Mirai Navrátil o festivalu v rodném městě

Martin Jiroušek
  17:07
Hudebník a frontman kapely nesoucí jeho jméno Mirai Navrátil se v posledních letech vedle vlastní tvorby prosazuje také v roli pořadatele a dramaturga. Stojí za festivalem FM City Fest ve Frýdku-Místku, který spoluzakládal a který se vypracoval mezi největší hudební akce v Česku.
Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024). | foto: Radek Vebr, MAFRA

Snímek ze sobotního vystoupení skupiny Mirai ve Švihově na Klatovsku (29....
Skupina Mirai v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. května 2025)
Mirai Navrátil v Show Jana Krause (15. května 2024)
Letošní osmnáctý ročník hudebního festivalu Hrady CZ přilákal do Švihova špičky...
7 fotografií

V rozhovoru vypráví o tom, jak se festival skládá, co obnáší shánění hvězd i o tom, zda se podobné projekty v menších městech mohou ekonomicky vůbec udržet.

Když se řekne dělat festival ve Frýdku-Místku, co to pro vás vlastně znamená? Je to ještě hlavně srdcová záležitost, nebo už čistě profesionální projekt?
Je to určitě srdcovka. Jen s velikostí roste zodpovědnost vůči lidem, kteří v nás vkládají důvěru a chodí, takže samozřejmě je s tím fůra nejen zábavy, ale i starostí.

Jak byste ten festival popsal? V čem je jiný než velké festivaly v Praze nebo jinde?
Jsme fesťák dramaturgicky postavený na tom nejlepším z Česka a Slovenska, ale posledních pár let vozíme i velké zahraniční hvězdy. Poslední roky řešíme už víc a víc komfort lidí, doprovodné záležitosti a ladíme detaily, kde je vždycky prostor být lepší. Zdá se to jako blbost, ale není moc fesťáků u nás, kde nenajdete ‚toitoiku‘, ale kde jsou keramické záchody nejen ve VIP zónách. FM City Fest si dává záležet na těchto věcech.

Člověk se musí hlídat v tom, aby nevystřílel v jednom roce všechny náboje, protože se pak zákonitě dostáváte do slepé uličky. Letos jsou tím řešením Alan Walker a Robin Schulz.

Vy jste zároveň u dramaturgie festivalu. Jak ta role vypadá?
Dramaturgie je asi jedna z mých hlavních rolí. Co se týče programu, je to různě. Kolegové Mikuláš a Kuba neustále tlačí na lepší a lepší program, který nás pak stojí víc a víc peněz, a nevím, kam až to pak může vést. Už jsme za ty roky vyčerpali všechna největší česká jména a pak zpravidla skautuju, co by pro nás bylo fajn ze zahraničí. Člověk se musí hlídat v tom, aby nevystřílel v jednom roce všechny náboje, protože se pak zákonitě dostáváte do slepé uličky. Letos jsou tím řešením Alan Walker a Robin Schulz.

Na frýdecko-místecký festival FM City Fest přijede hvězdný DJ Alan Walker

Podle čeho reálně vybíráte interprety?
Kombinace všeho. Hudební vkus se tam určitě otiskne, ale snažím se primárně myslet na to, co potěší lidi. Nedělám svůj playlist na Spotify, co poslouchám ve fitku. To by nedopadlo dobře.

Stalo se vám, že jste chtěl na festival konkrétní jméno dostat za každou cenu, ale nakonec to z různých důvodů nevyšlo?
To je součástí naší práce. Většinou dopředu řešíme x jmen, která by se nám líbila, a pak z toho vykrystalizuje těch pár, co skončí na plakátu, protože třeba zrovna jedou turné po Evropě, mají volný termín, domluvili jsme se na finančních podmínkách atd. Teď mám na mysli čistě zahraniční interprety. Dokonce se někdy stává, že máte podepsanou smlouvu, zaplacené peníze a ten interpret nedorazí. Ale klepu na dřevo. To se nám zatím stalo za těch deset let jednou. A nic moc s tím neuděláte, protože jsou tak dvě až tři obří agentury, co zastupují půl zeměkoule, a je to pak spor mezi trpaslíkem a golemem.

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).
Snímek ze sobotního vystoupení skupiny Mirai ve Švihově na Klatovsku (29. července 2023)
Skupina Mirai v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. května 2025)
Mirai Navrátil v Show Jana Krause (15. května 2024)
7 fotografií

Jak těžké je dnes dostat na menší festival velká jména?
Chce to trpělivost, kontakty a určitě i šťastnou ruku. Poslední tři roky jsme zlomili návštěvnost přes dvacet tisíc lidí denně, takže už to není malá akce a ty peníze vracíme lidem skrz nabitý program. Tím, že už u agentur časem máte i nějakou historii, ví, že ta akce je profi, hrála tam dřív i další velká jména, baví se s vámi. Nakonec proč ne. Úkolem agentů těch umělců je sehnat kšefty a každý solventní promotér, co dělá kvalitní event, je nakonec ve hře a začíná hra čísel.

Co je v tom případě největší překážkou – termíny, konkurence jiných festivalů nebo čistě ekonomická realita?
Všechno. Je to fakt komplexní věc. Vždycky v tom x měsíců sedím a ty bookingové agentury někdy čekají, jestli nedostanou lepší nabídku. Šponujou vás a vy to musíte nějak ustát. Normální tržnice to je, ale většinou my jsme ti, co dostávají na prdel, protože toho interpreta prostě chceme dostat k nám.

A zažil jste při tomto vyjednávání něco, co vás opravdu překvapilo, třeba nečekanou nebo vyloženě bizarní situaci?
Už vlastně nevím, co je bizarní. Private jet? Nejméně sto dvacet metrů čtverečních velký pokoj na pětihvězdičkovém hotelu v Krakově? Konkrétní značky aut, co vyzvedávají umělce na letišti? Nebo mi přijde bizarní, že někdy přijede interpret, co hraje za miliony z kategorie elektronické hudby, a nedoveze si zvukaře. Pro nás s mou kapelou úplně nemyslitelná věc, ale u DJ scény celkem běžná. A pak samozřejmě také věci, co nepatří do tisku.

Dá se dnes festival v menším městě vůbec ekonomicky udržet v rozumných mezích, nebo je to pořád boj na hraně?
Je to open air. Závisí na počasí, na příjmu z cateringu, od partnerů, dotacích, lístcích. Ani jednu věc z toho výčtu nemůžete opomenout, jinak se to rozsype a jdete do červených čísel. Balancujete na hraně furt. Existují asi jistější podniky. Každý z nás se primárně živí jinými věcmi, ale tohle je srdcovka. Každopádně jsem jako patriot moc rád, že to děláme a že máme jeden z top festivalů u nás.

Co tvoří největší část rozpočtu? Jsou to honoráře interpretů, technické zajištění, nebo něco, co si běžný návštěvník vůbec neuvědomuje?
Mzdy lidí. Pracují u nás stovky lidí. Honoráře interpretů, určitě všechny stage, stavba velkých zón, často stavební úpravy areálů, nájmy, nějaký marketing. Děláme si z toho s klukama srandu, ale je to prodloužený víkend skoro za 50 melounů.

Šponujou vás a vy to musíte nějak ustát. Normální tržnice to je, ale většinou my jsme ti, co dostávají
na prdel, protože toho interpreta prostě
chceme dostat k nám.

A jak se dnes skládá financování festivalu – jaký podíl má město, sponzoři a vstupné? Mění se to v čase?
Určitě jsme zavázáni jak městu, tak kraji a v posledních letech velmi soukromým partnerům, kteří procentuálně zvedají svou participaci. Kdyby nezvedali, zdaleka bychom nemohli lidem nabídnout, co nabízíme. Nebo by se to výrazně projevilo v ceně vstupenky, což taky nechceme.

Zvenku to vypadá jako hudba, zábava a lidé. Co je ale ta „neviditelná“ část organizace, která je nejvíc vyčerpávající?
Řekl bych produkce, mikromanagement, hromada smluv, pracovních dohod, dodavatelů, tendry, vyjednávání podmínek donekonečna. Proč něco, co stálo jeden rok milion, stojí další rok skoro dva. Kdyby ten růst cen všeho šel na pět let zamrazit, ušetřili bychom hrozně moc času stráveného vyjednáváním, kličkováním, brečením.

Farna to s právy vzdala, Mirai je dodělal. Jsem právník, kterého nechceš, říká

Dostáváte se do situací, kdy se musí věci řešit úplně za pochodu, bez plánu B?
Vždycky a vždycky musíte najít nějaké řešení. Najednou vám klekne centrála i ta záložní od výčepů. Nebo se ucpe kanalizace a o půlnoci budíte lidi z technických služeb. Jako dřív asi před osmi lety ty zážitky byly ještě výživnější tím, jak jsme na nic neměli lidi, ale vždycky vás čeká minimálně drobné překvapení. Tam poznáte sílu týmu. Všechny tragické scénáře dopředu nenapíšete. Ale zpravidla skoro vždycky existuje řešení.

Co je pro vás ten moment, kvůli kterému to celé děláte – kdy si řeknete, že to má smysl?
Když vidím ten obrovský dav, jak si zpívá refrény, a mám pocit, že jsou ti lidi šťastní. Když jdu po Frýdku a náhodný kolemjdoucí mi řekne, bylo to super, moc jsme si to užili a díky, že to děláte, přijdeme zas. Když vás váš kámoš poplácá po zádech a řekne: ‚Super mejdan, kámo.‘

A jak byste popsal rozdíl mezi tím stát na pódiu jako hudebník a naopak být za scénou jako dramaturg?
Dramaturgická role se děje v průběhu roku v rámci příprav. Na místě už to odevzdáte lidem v publiku a jen se díváte, jestli jste odvedl dobrou práci. Když tam stojím jako hudebník, na malou chvíli nejsem dramaturg. I když i ten koncert má svou dramaturgii, takže jen tak napůl. Každopádně koncert Mirai na FM City Festu s kapelou každoročně vnímáme jako letní highlight. Extrémně se na to vždycky těším a fakt to máme rádi. Mám pocit, že i lidi.

Jak byste popsal publikum ve Frýdku-Místku? Má něco specifického, nebo se už v tomto směru smazávají rozdíly mezi městy?
Jsme tu doma. Je to cítit. Po koncertě domů většinou chodím pěšky, jak bydlím, asi kilák od areálu. Je tam vždycky hrozně kámošů, známých, rodina. Je to fakt jinačí.

Co rozhoduje o tom, že má festival opravdu silnou atmosféru?
Ten místní patriotismus a kvalita programu. Možná i to, že se snad ví, že to máme jako srdcovku a snažíme se lidem každý rok přinášet víc a nějaký přesah.

Jsme tu doma. Je to cítit. Po koncertě domů většinou chodím pěšky, jak bydlím, asi kilák od areálu.
Je tam vždycky hrozně kámošů, známých, rodina.
Je to fakt jinačí.

Kam se podle vás české festivaly posouvají? K hudbě jako takové, nebo spíš k zážitku jako produktu?
Říkejme tomu spíš komplexní zážitkový balíček. Festivalová kultura se za posledních deset let dost posunula. Lidi chtějí komfort, kvalitní jídlo, drinky, hezké prostředí. Žádný punk a naturalistická turistika jako kdysi.

Jak vidíte budoucnost regionálních festivalů v Česku? Mají prostor růst, nebo spíš přežívají vedle velkých hráčů?
Pravidla se furt mění. Střídají se doby, kdy pšenka kvete všem, a doby, kdy přežívají jen nejlepší a slabší zavírají krámy. Není to o velikosti, ale o empatii vůči potřebě toho daného fesťáku. Snažíme se naslouchat. Ale říct si, že už víme, jak na to a že teď už to nějak půjde, z titulu úspěšné minulosti je začátek konce. Každý rok jedete tak trochu z kladné nuly.

13. dubna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Překvapení na letišti. V Mošnově přistál americký transportní obr

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. Jeden z největších strojů světa zde mimořádně doplňoval palivo mimo termín tradičních Dnů NATO, na...

Byl úžasný muž, a já mu způsobila bolest. První manželka Karla Kryla vzpomíná

Premium
Eva Sedlářová byla manželkou Karla Kryla jen dva roky, ale spřízněné duše...

Ačkoliv její manželství s Karlem Krylem trvalo jen dva roky, přátelství je pojilo do konce jeho života. I dvaatřicet let po jeho smrti cítí Eva Sedlářová s exilovým písničkářem, jehož protestsongy se...

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který...

Hantavirus na vlastní kůži: tělo ochromí únava a bolest, následky cítím i po letech

Premium
ilustrační snímek

Běžný člověk o jeho existenci často ani neví. Když se s ním ale setká, pošle jej hantavirus bez varování rovnou k zemi. Nemoc je bolestivá a diagnózu lékaři nezjistí hned, zpočátku se totiž tváří...

ONLINE: Baník - Zlín 1:0, domácí rychle vedou, Kopečný si dává vlastní gól

Sledujeme online
Míč má u nohy Daniel Holzer z Baníku, sleduje ho Stanislav Petrula ze Zlína

Pokud prohrají, jistě sestoupí do druhé ligy. Ani bodový zisk ale fotbalistům Baníku Ostrava nemusí stačit, jelikož potřebují ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o udržení doma se Zlínem uhrát lepší...

16. května 2026  16:41,  aktualizováno  17:10

Srdcovka za padesát melounů, říká Mirai Navrátil o festivalu v rodném městě

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Hudebník a frontman kapely nesoucí jeho jméno Mirai Navrátil se v posledních letech vedle vlastní tvorby prosazuje také v roli pořadatele a dramaturga. Stojí za festivalem FM City Fest ve...

16. května 2026  17:07

Záchranáři si v moderním centru natrénují zásah v noci, u pádu z výšky i porod

Slavnostní otevření nového Vzdělávacího a výcvikového střediska...

Bezmála patnáct set záchranářů i lékařů se za rok vystřídá ve výcvikovém centru moravskoslezských záchranářů. Natrénují si tam lepší zvládání situací, které je na výjezdu záchranky mohou potkat, od...

16. května 2026  6:58

Dobrý start Opavě nestačil. Úvodní semifinále uzmuli obhájci z Nymburka

Chorvatský basketbalista Goran Filipovič v nymburských službách střílí v...

Nymburští basketbalisté vstoupili vítězně do semifinále play off Maxa NBL. Obhájci mistrovského titulu porazili po pomalejším startu Opavu 116:79. Druhé utkání série hrané na čtyři výhry je na...

15. května 2026  20:02,  aktualizováno  22:15

Stoleté narozeniny. Dům umění v Ostravě připomíná kulatiny unikátní výstavou

Dům umění slaví sto let svého trvání a v Galerii výtvarného umění si...

Přesně 13. května 1926 začali lidé chodit do Domu umění v Ostravě. Na slavnostním otevření okrášleném zpěvem sokolského sboru promluvil také tehdejší starosta Jan Prokeš, za výtvarníky řeč pronesl...

15. května 2026  16:42

Poznáte své předky? Bohumín vystavuje stoleté portréty na skleněných deskách

Bohumínská výstava Doteky historie: A tak šel čas… ukazuje unikátní sbírku...

Nevšední výstavu, na které mohou lidé z Bohumína na dobových portrétech poznat třeba i své předky, připravil ke 770. výročí založení města tamní spolek Maryška.

15. května 2026  12:40

O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek

V úseku mezi Přemyšovem a Polankou se cestujícím nabízel úchvatný pohled na...

Na východě Česka o víkendu výrazně zaprší. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravskoslezského a Zlínského kraje, nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tam může spadnout...

15. května 2026  11:01

iDNES Lounge: Havlíček řešil v Ostravě i ceny a krizový plán pro drahé energie

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na setkání iDNES Lounge v Ostravě....

Krizový plán pro případ dalšího růstu cen energií a pohonných hmot, dopady současné nejistoty na český průmysl i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Taková byla hlavní témata setkání iDNES Lounge...

15. května 2026  10:53

Kam s dětmi v Ostravě? Dětské zábavní centrum nabízí motokáry i oslavy

Ve spolupráci
Bezpečný zážitek pro malé závodníky

Kde uspořádat narozeniny nebo najít program pro děti, který bude bavit malé školáky, teenagery i rodiče? To bývá ve městech mnohem složitější, než se zdá. Obzvlášť o víkendech, během prázdnin nebo ve...

15. května 2026

Případy drsné šikany školaček policie odložila, o trestech rozhodoval soud

Šikana dívky v Kobeřicích na Opavsku

Policie odložila případy drsné šikany školaček v Kobeřicích na Opavsku a v Krnově kvůli nízkému věku útočníků. O případných výchovných opatřeních pro nezletilé agresory již pravomocně rozhodl soud.

15. května 2026  5:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

První modulární reaktor by mohl být na Karvinsku, zapojit se chtějí i vítkovické strojírny

Na konferenci Strojírenství Ostrava 2026 řekl ministr průmyslu a obchodu Karel...

Moravskoslezský kraj má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka velkou šanci na výstavbu jednoho z prvních malých modulárních reaktorů v Česku. Pro jeho stavbu ještě nebyla vybraná lokalita,...

14. května 2026  15:52,  aktualizováno  16:10

Byť ukončil kariéru, na ostravském turnaji si Perušič zahraje se Sedlákem

Ondřej Perušič se snaží vybrat útok soupeře.

Nejen jako asistent reprezentačního trenéra a sparingpartner, ale opět i jako hráč bude Ondřej Perušič k vidění na J&T Banka Ostrava Beach Pro. Nastoupí do kvalifikace s Jiřím Sedlákem....

14. května 2026  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.