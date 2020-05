Ministerstvo zemědělství plánuje na Opavsku a Novojičínsku další přehrady

Zmíněné oblasti se dostaly do takzvaného Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Ministerstvo zemědělství hodlá zvýšením počtu hájených území pro vodní nádrže o 31 míst zajistit dostatek pitné vody, více závlahy pro zemědělství a zlepšení průtoku ve vodních tocích v době sucha.

Současně však upozorňuje, že se tato díla nezačnou stavět dříve než za sedm let, přičemž jsou podmíněna souhlasem ministerstva životního prostředí.

Povodí Odry dlouhodobě připravuje stavbu přehrady Nové Heřminovy mezi Krnovem a Bruntálem.

Dále má na území kraje pro vodní díla už hájené lokality na Jablunkovsku, a to v Horní Lomné na potoku Lomná, přítoku Olše, a na Odře ve Spálově na pomezí Novojičínska a Opavska.

„Vodní dílo Nové Heřminovy je ve fázi územního řízení a o termínu samotné realizace nebudeme spekulovat. Výstavba další nádrže by mohla začít po roce 2030 a pravděpodobně se bude jednat o vodní nádrž Stěbořice,“ nastínila možnou budoucnost mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

„Vodohospodářská soustava v povodí je schopna reagovat na potřeby zásobení vodou obyvatel i průmyslu našeho regionu v období měnícího se klimatu,“ dodala Vlčková.

Stěbořice: Ohlasy pozitivně neutrální

Starosta Stěbořic Roman Falhar poznamenal, že se zatím nemá k čemu příliš vyjadřovat. „Dlouhodobě se v této lokalitě plánoval takzvaný suchý poldr, ale loni mě pozvali na Povodí Odry na jednání, kde sdělili, že se plán mění na vodní nádrž, a představili základní údaje,“ popsal starosta.

Ve Stěbořicích by nádrž zhruba dvacet hektarů rozlehlá ležela na potoku Velká poblíž lesní lokality Háj. Starosta po loňském jednání projekt oznámil na obecním zastupitelstvu. „U nás by se nemuselo nic bourat, nikdo by se nestěhoval. Takže ohlas byl zatím takový pozitivně neutrální,“ zmínil starosta s tím, že voda by zaplavila kus lesa a pole.

„S Povodím Odry spolupracujeme a věřím, že pokud by se opravdu mělo stavět, tak jednání s obcí a občany budou častější a konkrétnější,“ upozornil Falhar.

Jeseník nad Odrou: Je to běh na dlouhou trať

Jeseník nad Odrou byl různými nadregionálními projekty dlouhodobě sužován. Před rokem 1989 tam hrozila výstavba atomové elektrárny, přičemž se občas objevuje snaha o oživení plánů. Stejně tak se vynořují vize na vodní kanál Labe–Odra–Dunaj, který by obec také výrazně ovlivnil.

A k završení všeho nepříznivého tam před jedenácti lety řádila a zabíjela blesková povodeň. „Projekt vodní nádrže je však mimo zástavbu a vnímáme ho jako opatření nejen proti suchu, ale také jako protipovodňovou stavbu,“ podotkl starosta Tomáš Machýček.

Vodní nádrž na ploše přes 22 hektarů by ležela na Vlčnovském potoce, a to mezi Jeseníkem nad Odrou a místní částí Polouvsí.

Starosta vnímá tento projekt jako značně dlouhodobý. „Je to takový běh na dlouhou trať. Pokud by se nádrž někdy opravdu stavěla, byly by mimo jiné nutné pozemkové úpravy,“ zmínil.