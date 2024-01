Ministr chce kvůli tragické srážce u Karviné prověřit výškové poměry přejezdů

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Bylo by sice předčasné dělat nyní jakékoli závěry o příčinách nebo vinících. Co však můžeme udělat hned, je zkontrolovat na přejezdech, zda u nich výškové poměry mezi tratí a vozovkou odpovídají předpisům,“ uvedl Kupka.

Prověření výškových poměrů, odborně nivelety, je právě u přejezdu na železničním koridoru mezi Bohumínem a Karvinou v katastru obce Dolní Lutyně velmi důležité. Úzká asfaltová silnice se ke kolejím svažuje, přímo na přejezdu vytváří hrbol, poté vozovka pokračuje poměrně prudce dolů.

Třiatřicetiletý řidič nákladní soupravy s podvalníkem, který vezl vrtnou soupravu, po nedávném střetu s rychlíkem vypověděl policii i svým nadřízeným z přepravní společnosti, že se mu přívěs na přejezdu zaklínil, a než ho stačil hydraulicky přizvednout, začala blikat červená výstražná světla, spadly závory a přihnal se rychlík.

Ministerstvo dopravy uvádí, že značnou komplikaci představuje rozdílné vlastnictví pozemků s tím, že nejčastěji prostor mezi závorami patří Správě železnic, přičemž okolní pozemky pak ve většině případů krajům nebo obcím, případně soukromým majitelům.

To se však zmíněného přejezdu u Karviné netýká. Podle katastrálních map patří i část silnice z obou stran za závorami Správě železnic, v jižním směru pak i další pozemek se silnicí státu. Až kus na severní straně k farmě Bezdínek patří pozemek, po němž vede silnice, společnosti Netis.

Správa železnic bude o výsledcích kontrol informovat ministerstvo dopravy a domluví se na dalším postupu. Kdy se tak stane, však zatím není známo.

Obdobně budou kriminalisté posuzovat, zda tahač s vrtnou soupravou na podvalníku nebyl nadměrným nákladem. Tomu by totiž napovídalo i to, že před soupravou jel doprovodný vůz. V tom případě by jízda musela mít povolení, stejně tak i prověření rizik na cestě a jejich řešení.

Strojvedoucí neměl šanci

Při střetu rychlíku Ostravan jedoucího ze zastávky Návsí do Prahy zemřel třicetiletý strojvedoucí Dalibor Ž. „Byl to skvělý kluk, který vlaky miloval od dětství a železnici a třeba i motoveteránům se věnoval i ve svém volném času,“ poznamenala jeho jedna kolegyně, která si však nepřála být jmenována.

Dodala, že na dálkovou linku se údajně dostal teprve nedávno, což považoval za splnění jednoho svého profesního snu.

24. ledna 2024

Ačkoliv řídil robustní lokomotivu řady 151, střet s těžkou vrtnou soupravou neměl šanci přežít. Není jasné, zda stihl použít rychlobrzdu, výpovědi svědků se liší a Drážní inspekce to zatím nesdělila.

Podle některých odhadů i míry zdemolování lokomotivy šlo zřejmě o vyšší než stokilometrovou rychlost, takže když rychlík vyjel z oblouku a strojvedoucí ve tmě zahlédl návěs, bylo například na únik do strojovny, jako se to ve stejném typu lokomotivy povedlo strojvedoucímu při nehodě ve Studénce v roce 2008, už příliš pozdě.