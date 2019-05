VIDEO: „Pan Ferrari“ tvoří unikátní modely, v Karviné sní o Maranellu

Tím se stává jeho sbírka ojedinělá nejen v Česku, ale i ve světě. I proto modelář usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. „První pokus nevyšel, protože jsem žádost v angličtině formuloval nepřesně. Budu to určitě zkoušet znovu, je to mým velkým snem,“ říká Milan Paulus.

Někteří lidé mu nechtějí věřit, že modely jsou z papíru, ale minimálně z devadesáti procent tomu tak skutečně je. Papír při tvorbě modelů okrajově doplňují kabely, dráty či rybářské vlasce. Lidé se o tom mohou na vlastní oči přesvědčit ještě měsíc. V Mánesově síni Městského domu kultury jsou jeho modely Ferrari k vidění každý všední den, a to až do 26. června.

Výstavu modelů doprovází zhruba čtvrthodinové video které přibližuje časově náročný koníček Milana Pauluse.

Karviňan se s dokončením šedesátého modelu vozu Ferrari nezastavil. Konečné číslo, k němuž směřuje, je ještě výrazně vyšší.

Sbírku by chtěl ukončit až modelem s pořadovým číslem 111, čímž by kompletně vymodeloval historii vozů Ferrari od 50. let minulého století až po tisící závod v sérii formule 1.

Velkým snem Milana Pauluse je dostat jeden ze svých modelů do sídla automobilky v italském Maranellu. Chystá se jej tam v brzké době poslat. „A jednou bych se tam strašně rád podíval i osobně,“ dodal modelář.