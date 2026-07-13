Když Mikasa před třemi lety domov otevírala, byla to odezva na dlouhodobou poptávku po zařízení, které by se dokázalo postarat o dospělé autisty s chováním, které je náročné na péči. Šlo o takové lidi, které jiné sociální služby odmítaly.
Domov má kapacitu osm obyvatel, hlásily se jich však desítky z celého kraje. Nyní je jeho provoz v ohrožení.
„V Moravskoslezském kraji neexistují kapacity, které by tyto osoby mohly převzít, a pečující ani opatrovníci nejsou schopni zajistit péči v domácím prostředí,“ uvedla mluvčí Mikasy Kateřina Drábová.
Provoz domova je financován městem Ostrava a Moravskoslezským krajem. „Na počátku roku obdržela Mikasa na provoz domova částku 7,4 milionu z nutných 10,6 milionu z peněz ministerstva práce a sociálních věcí, které kraj rozděluje. Současně bylo oznámeno, že ani každoroční dofinancování nebude dostačující, pokud vůbec bude,“ popsala Drábová.
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Nepříznivý stav se jako první začal projevovat na personálním zajištění domova. „Nejvíce se situace promítá do nutnosti šetřit v oblasti personálních nákladů, které tvoří zhruba 82 procent nákladů služby,“ objasnil ředitel Mikasy Michal Panáček.
„Platy pracovníků přitom dlouhodobě neodpovídají náročnosti práce, nejsou konkurenceschopné a je stále obtížnější získat a udržet kvalifikované zaměstnance,“ dodal.
Kvůli neobsazeným směnám tak roste zátěž stávajících pracovníků, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku vyčerpání.
„Udržení kvality péče přitom závisí na stabilním a erudovaném týmu, který zajistí předvídatelnost, jistotu a bezpečí našim klientům. Proto jsou také náklady na poskytování této služby nesrovnatelné s ostatními. Ne ve výši mezd, ale v množství pracovníků, kteří jsou potřeba na zajištění potřebné péče,“ doplnil Panáček.
Kraj: K obavám není důvod
Mikasa teď má několik možností, jak chybějící peníze získat. „První je systémová, tedy že kraj jako zodpovědný za zajištění péče dofinancuje potřebné finanční prostředky,“ naznačil Panáček.
Další možností je zajistit chybějící finanční prostředky pro tento rok sbírkou, či penězi od podporovatelů, dárců a nadací.
Podle kraje přitom k ponížení dotace pro domov Mikasa oproti minulému roku nedošlo.
„Loni získala služba v řádném dotačním řízení 7,2 milionu korun a následně byla v rámci dofinancování podpořena další částkou cca 1,3 milionu korun. Letos obdržela v řádném dotačním řízení cca 7,5 milionu korun, tedy více než v předchozím roce,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Stanislav Kopecký (ANO).
Využití objektu nelze další dva roky měnit
Stejně jako loni bude podle něj následovat dočerpávání financí od státu a další prostředky rozdělí kraj ze svého vlastního rozpočtu.
„Je nám známo, že Mikasa pracuje s klienty, kteří potřebují velmi intenzivní a odbornou podporu. Poskytování takových služeb je proto finančně náročnější, což kraj při rozdělování dotací zohledňuje,“ dodal Kopecký.
Panáček věří, že k ukončení provozu Domova Mikasa nedojde. „Pro naše klienty by totiž znamenala velmi náročný zásah do jejich života. Jsou silně navázáni na známé prostředí, zaběhnutý režim i lidi, kterým důvěřují. Náhlá změna by pro ně představovala velký stres a mohla by vést ke zhoršení jejich psychické pohody i náročným projevům chování,“ popsal.
Navíc výstavbu domova podpořila dotace Evropské unie, která je spojena s dobou projektu. „Zde jsme vázáni povinností ještě dva roky domov provozovat v režimu Domova pro osoby se zdravotním postižením, abychom dotaci nemuseli vracet,“ uzavřel Panáček.