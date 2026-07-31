Fungování domova je financováno městem a především krajem, který přerozděluje finance z ministerstva práce a sociálních věcí.
Náměstek hejtmana pro sociální oblast Stanislav Kopecký (ANO) dnes zopakoval, že domov má šanci dosáhnout na další dotační peníze. Garanci, že dostane obnos požadovaný zařízením, mu však dát nemůže.
Třicetiletý syn Kořenkové Gabriel je jedním z prvních klientů domova, který se otevřel před necelými třemi lety. Podle jeho matky je nereálné, aby se vrátil domů.
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Ostravská Mikasa pomáhá autistům najít či udržet si zaměstnání
„Služba je velmi důležitá. Náš syn musí zůstat tady. Je tady velmi šťastný. Je to dospělý muž s těžkou mentální retardací, mozek má na úrovni devítiměsíčního dítěte, je na plenách, má epileptické záchvaty,“ uvedla Kořenková.
Rodiče o syna 28 let pečovali a museli zvládat záchvaty agrese i ničení jejich obydlí.
Mikasa už dříve upozorňovala, že klienti se do domácího prostředí právě kvůli velmi náročnému chování vrátit nemohou. Po uzavření služby by tak pravděpodobně končili v psychiatrických nemocnicích, rodiče a pečující ale upozorňují, že tato zařízení nejsou pro tento typ klientů vhodná.
„Mikasa je jediné zařízení v Moravskoslezském kraji, tak by měli něco udělat a ty peníze sem poslat. Psychiatrické léčebny nejsou řešení. Výpověď jsem nepodepsala, syn tady má trvalé bydliště. Je to velice důležité zařízení, syn je tady šťastný, dobře se tady adaptoval a doma bychom to nezvládli, já už vůbec ne, jsem úplně sesypaná,“ řekla Kořenková.
Ředitel Mikasy Michal Panáček řekl, že pro organizaci je největším problémem nejistota financování. Kraj sice další peníze přislíbil, ale kolik jich bude, není podle ředitele jasné. „Pokud si kraj od nás tu službu skrze stát objednává, potřebujeme vědět, s jakými rozpočty můžeme počítat,“ řekl Panáček.
Po městě organizace požadovala 4,2 milionu korun a získala 3,8 milionu. Od kraje potřebovala 10,6 milionu korun, získala necelých 7,5 milionu. Dalších přibližně 3,3 milionu korun přispívají na fungování domova klienti.
Podle ředitele se v plném provozu a kapacitě domov, který pečuje o osm klientů, rozjel až v letošním roce, což se promítá do zvýšených nákladů. Rostou i potřeby samotných klientů, kteří se v prvních dvou letech v zařízení spíše adaptovali.
Na denní směně by domov potřeboval alespoň šest zaměstnanců, nyní tam bývají maximálně čtyři. Při tak nízkém počtu nejsou pracovníci podle Panáčka schopni adekvátně reagovat na potřeby klientů, jsou přetížení a vyčerpaní. Navyšuje se i počet incidentů.
Rozhodnou krajští zastupitelé
Organizace jedná o případné pomoci i s nadačními fondy. Pokud se jí podaří potřebné peníze získat, výpovědi klientům zruší a služba bude dále pokračovat.
Náměstek Kopecký tvrdí, že cílem kraje je hledat cestu k zachování této služby. „Současně však musíme zajistit, aby každé rozhodnutí o veřejných prostředcích bylo podloženo relevantními informacemi a proběhlo za stejných podmínek, které platí pro všechny poskytovatele sociálních služeb,“ řekl Kopecký.
V řádném dotačním řízení podle něj zařízení letos dostalo o 260 tisíc korun více než loni, kdy byly plně pokryty jeho finanční nároky.
Na podzim budou zastupitelé rozhodovat o dalších penězích a je velmi pravděpodobné, že Mikasa další finance dostane. Přesnou částku ale není kraj schopen nyní vyčíslit, podle Kopeckého rovněž nemůže některé služby upřednostňovat před jinými.
Náměstek řekl, že kraj při rozdělování peněz zohledňuje náročnost jednotlivých služeb. Zatímco průměrná výše podpory u domovů pro osoby se zdravotním postižením v kraji činí přibližně 400 tisíc korun na jedno lůžko ročně, v případě služby organizace Mikasa dosahuje 960 tisíc korun na lůžko, doplnil Kopecký.