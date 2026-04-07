Fakultní nemocnice Ostrava zkouší novou biologickou léčbu migrén u dětí

Mezi tři pracoviště v Česku, která na dětské migrény používají nový druh biologické léčby, se zařadilo i oddělení dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). To participuje na mezinárodní studii, kdy se jako lék používá rimegepant, jenž působí cíleně jako protilátka na příčinný spouštěč nemoci.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Do studie mohou být zapojeny děti od dvanácti let, které trpí migrénou déle než šest měsíců.

Bolestmi hlavy trpí podle statistik sedm až jedenáct procent dětí, přičemž u jednoho z deseti dětí se jedná o migrénu. „Z vývojového hlediska má svá specifika. Její první záchvat se projeví už před desátým rokem života u 20 procent pacientů, před 20. rokem u 45 procent adolescentů,“ informovala Hana Medřická, primářka oddělení dětské neurologie FNO.

Čekám na biologickou léčbu, říká Roman. Od dětství bojuje s migrénou

Podotkla, že migréna v dětském věku je poddiagnostikovaná, a proto vzniklo v nemocnici loni v lednu Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy u dětí. „Aktuálně se stará o přibližně stovku dětí tým erudovaných specialistů našeho oddělení,“ sdělila Medřická.

„Do studie s novou biologickou léčbou mohou být zapojeni pacienti, kteří mají bolesti hlavy více než patnáct dní v měsíci, a z toho více než osm migrenózních dní,“ doplnila vedoucí centra Zuzana Krška Kušníriková. Při léčbě je nutná velmi úzká spolupráce s pacienty i rodiči ve vyplňování deníků bolestí hlavy, dotazníků. „Důležité jsou i pravidelné kontroly u nás v centru,“ řekla.

Aktuálně jsou ve studii zapojeni čtyři adolescenti. „A zatím máme jen pozitivní zpětnou vazbu. Sedmnáctiletá pacientka uvádí, že biologická léčba rimegepantem výrazně zlepšila kvalitu jejího života a redukovala frekvenci atak migrén,“ popsala Kušníriková s tím, že v následujících týdnech bude léčba nabídnuta dalším dětem

