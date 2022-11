Řidiči se vyměnili při honičce s policií, za volant nesměli oba

Vše se odehrálo začátkem týdne poté, co kolem policejní hlídky v městské části Hrabůvka projel automobil značky Mazda.

„Policisté díky místní znalosti zaregistrovali za volantem muže, o kterém věděli, že má zákaz řízení. Za vozem se proto vydali,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Jakmile si muž všiml rozsvícených policejních majáků, sešlápl plynový pedál a snažil se hlídce uniknout. Při snaze ji setřást vjel do zákazu, dokonce zamířil do pěší zóny, kde projížděl po chodníku mezi lidmi. Jen velkou náhodou se nestalo neštěstí.

Když muži v ujíždějícím voze pochopili, že neuniknou, dostali dost šílený nápad. Mírně přibrzdili, najeli na obrubník chodníku a řidič se spolujezdcem se vyměnili.

„Jenže kamerový systém policejního služebního vozidla jejich počínání zaznamenal.“ podotkla mluvčí Michalíková.

Zákaz řízení na dalších dvanáct let

Po výměně „náhradní“ řidič zastavil a oba výtečníci počkali na policisty. Dechová zkouška na alkohol byla sice negativní, ale test na drogy oba odmítli.

„Ukázalo se, že první muž měl opravdu platný zákaz řízení, a to dokonce až do roku 2034,“ konstatovala policejní mluvčí. Není známo, za co tak dlouhý zákaz od soudu obdržel, ale nejspíše muselo jít o mimořádně závažné provinění, možná i s tragickým následkem.

Policie 38letému muži už sdělila podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

„Při výslechu využil svého práva nevypovídat, přesto uvedl, že svého jednání lituje,“ dodala Eva Michalíková. Trestu neujde ani 42letý spolujezdec. Ten totiž nevlastní řidičské oprávnění.