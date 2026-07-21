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Dopravní podnik Ostrava se propadl do mírné ztráty i přes vyšší tržby z jízdného

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  5:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Dopravní podnik Ostrava

Dopravní podnik Ostrava (DPO) zakončil loňské hospodaření s mírnou ztrátou 775 tisíc korun po zdanění, to představuje výrazný propad oproti předchozímu roku, kdy městská společnost vykázala zisk téměř 19 milionů korun. Dopravci sice meziročně vzrostl počet cestujících na více než 91 milionů a stouply také celkové tržby z jízdného, rostoucí provozní náklady ve výši 2,5 miliardy korun však muselo město kompenzovat dotacemi v rekordní hodnotě 2,1 miliardy korun.

Výsledek hospodaření dopravního podniku před zdaněním dosáhl 3,4 milionu korun. Při celkových výnosech a nákladech kolem 3,58 miliardy korun tak šlo prakticky o vyrovnané hospodaření.

„Stejně důležité bylo zajistit stabilitu našich financí. Rozpočet jsme udrželi v plánovaných intencích,“ uvedl generální ředitel DPO Daniel Morys. „Pomohlo tomu i to, že se nám podařilo uhlídat obecné náklady, hlavně na energie, na očekávané úrovni, a to i díky aktivní práci s jejich nákupem na trhu.“

Podniku současně rostly tržby z jízdného i počet cestujících. Ostravská MHD loni přepravila 91,2 milionu lidí, meziročně o 1,3 milionu více. Tržby vzrostly o 18,1 milionu na 492,7 milionu korun, přestože město jízdné nezdražovalo.

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Počet prodaných jízdenek přitom většinou klesal. Dlouhodobých jízdenek DPO prodal 162 tisíc, meziročně o deset tisíc méně. Krátkodobých jízdenek bylo 8,54 milionu, o 138 tisíc méně než v roce 2024. Rostl pouze zájem o 24hodinové jízdné, jehož se prodalo 91 tisíc kusů.

Náklady na provoz MHD dosáhly 2,55 miliardy korun a meziročně vzrostly o 77 milionů. Tržby z jízdného tak pokryly 19,3 procenta provozních nákladů.

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Významnou část příjmů podniku proto dál tvořily kompenzace a provozní dotace, které dosáhly téměř 2,1 miliardy korun.

Naopak investiční výdaje se po silném roce 2024 výrazně snížily. Zatímco předloni podnik investoval 1,15 miliardy korun, loni to bylo 430 milionů.

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