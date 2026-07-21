Dopravní podnik Ostrava se propadl do mírné ztráty i přes vyšší tržby z jízdného

Výsledek hospodaření dopravního podniku před zdaněním dosáhl 3,4 milionu korun. Při celkových výnosech a nákladech kolem 3,58 miliardy korun tak šlo prakticky o vyrovnané hospodaření.
„Stejně důležité bylo zajistit stabilitu našich financí. Rozpočet jsme udrželi v plánovaných intencích,“ uvedl generální ředitel DPO Daniel Morys. „Pomohlo tomu i to, že se nám podařilo uhlídat obecné náklady, hlavně na energie, na očekávané úrovni, a to i díky aktivní práci s jejich nákupem na trhu.“
Podniku současně rostly tržby z jízdného i počet cestujících. Ostravská MHD loni přepravila 91,2 milionu lidí, meziročně o 1,3 milionu více. Tržby vzrostly o 18,1 milionu na 492,7 milionu korun, přestože město jízdné nezdražovalo.
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Počet prodaných jízdenek přitom většinou klesal. Dlouhodobých jízdenek DPO prodal 162 tisíc, meziročně o deset tisíc méně. Krátkodobých jízdenek bylo 8,54 milionu, o 138 tisíc méně než v roce 2024. Rostl pouze zájem o 24hodinové jízdné, jehož se prodalo 91 tisíc kusů.
Náklady na provoz MHD dosáhly 2,55 miliardy korun a meziročně vzrostly o 77 milionů. Tržby z jízdného tak pokryly 19,3 procenta provozních nákladů.
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Významnou část příjmů podniku proto dál tvořily kompenzace a provozní dotace, které dosáhly téměř 2,1 miliardy korun.
Naopak investiční výdaje se po silném roce 2024 výrazně snížily. Zatímco předloni podnik investoval 1,15 miliardy korun, loni to bylo 430 milionů.