Provizorní most v Opavě vrátil MHD na původní trasy. Poškozený zbourají

Obyvatelé sídliště Kateřinky se tak konečně dočkali, že už na cestě hromadnou dopravou do centra nemusejí jezdit po objížďce a přesedat na jiné spoje.

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) most zprovoznili v sobotu 2. listopadu okolo 17 hodin. „Připomínáme, že bude určen pro osobní auta, MHD, IZS a Technické služby Opava a rychlost na něm bude omezena na dvacet kilometrů za hodinu,“ uvedl mluvčí města Roman Konečný.

Vedle mostního provizoria je lávka pro chodce. „Na jaře by měla začít stavba nového mostu, hotov by měl být do podzimu,“ doplnil mluvčí.

Zkoušky mostu proběhly podle ŘSD úspěšně. „Proto mohlo být mostní provizorium v Opavě zprovozněno podstatně dříve. Vozidla přes něj projedou jedním pruhem pro každý směr sníženou rychlostí,“ upozornil Miroslav Mazal z ŘSD.

V souvislosti se zprovozněním dočasného přemostění se navíc linkové spoje opavské MHD číslo 202, 204, 213, 214, 219, 228 a 229 vrátily na své původní trasy a jezdí podle platných jízdních řádů.

16. října 2024

„U linek směřujících do a z části Kateřinky došlo k návratu do původních tras. Přes most v ulici Pekařská, který sloužil jako náhrada, již jezdí pouze pravidelná trolejbusová linka 204 a noční linky 228 a 229 tak, jak to bylo před povodní,“ uvedl Miroslav Puchalter z Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje (ODIS).

Na své obvyklé trasy se vrátily i příměstské autobusové linky ODIS. „Linky budou směřovat přímo ulicí Ratibořská, případně dále ulicí Hlučínská. Tyto linky budou opět obsluhovat zastávku Opava, Ratibořská,“ doplnil.

Beton zrál a silničáři doplňovali značky

K posledním úpravám na stavbě provizoria patřilo betonování nájezdů na konstrukci, která stojí nad zničeným mostem.

„Během zrání betonu vznikl chodník pro pěší a zároveň se uskutečnily přeložky inženýrských sítí a příprava dopravního značení,“ popsal Mazal. Důležitým úkolem byla také příprava trolejí pro trolejbusy MHD.

Silničáři plánovali jeho otevření na pondělí 4. listopadu dopoledne. „Provoz po konstrukci provizoria vede zhruba metr nad původním mostem a je omezen pro auta do 3,5 tuny,“ dodal Mazal.

„Zprůjezdnění mostu v Ratibořské ulici patřilo mezi priority ŘSD. Současně se věnujeme výběru zhotovitele demolice povodní poškozené konstrukce,“ doplnil Mazal.