S obviněními nesouhlasím, odmítá účast ve fotbalové korupční aféře primátor Karviné

Autor:
  15:18
Karvinský primátor Jan Wolf (nestr.) nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové aféře. Chce očistit své jméno, uvedl dnes v prohlášení pro tisk.

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s mladoboleslavským Lukášem Maškem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Nesouhlasím s obviněními, která byla vůči mé osobě vznesena. Jsem připraven poskytovat orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost pro objasnění vyšetřovaných skutečností,“ zaslal dnes odpoledne Wolf prohlášení médiím prostřednictvím mluvčí města Moniky Dankové.

„Pevně věřím, že se mi podaří očistit mé jméno a dobrou pověst, kterou jsem získal za bezmála 20 let usilovné práce pro město Karviná a pro karvinský fotbal. V současné době, kdy probíhají úkony trestního řízení, se bohužel nemohu vyjádřit více. Jakmile to bude možné s ohledem na probíhající řízení jsem připraven se vyjádřit více,“ dodal.

Podrobnosti připravujeme

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.