Městský útulek pro psy v Ostravě-Třebovicích zlepší péči o ztracená zvířata díky pořízení moderního ultrazvuku za více než půl milionu korun.
„Tento přístroj, jenž především sníží stres pejsků spojený s jejich převážením na vyšetření, bylo možné koupit díky dárcům, kteří se zapojili do veřejné sbírky,“ zdůraznil náměstek ostravského primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.
Veterinář Roman Zedek je nadšen: „Jedná se o velmi kvalitní ultrazvuk, lepší, než mám ve své ordinaci,“ prohlásil zvířecí lékař, který do útulku dochází pravidelně třikrát za týden.
Díky přenosnému sonografickému zařízení snadno odhalí nemoci a záněty ve vnitřních orgánech psů.
„Tady jasně vidím, že srdce této starší fenky už rozhodně není v kondici,“ komentoval Zedek prohlídku kříženky Daphne, která je v ostravském útulku několik týdnů.
U jiného psa veterinář uviděl na obrazovce pokročilý nádor v oblasti třísel. Zdůraznil, že vyšetření v dočasném domově psích nalezenců je pro ně rozhodně šetrnější, než kdyby museli absolvovat převoz do veterinární ordinace.
Starší zvířata
Preventivní sonografie, kterou nový přístroj umožňuje, má velký význam hlavně u starších zvířat.
„Například nádory nebo záněty mohou růst skrytě a jejich včasné zachycení je klíčové pro úspěšnou léčbu,“ doplnil náměstek Boháč.
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Ještě lepší zázemí, včetně nového operačního sálu, získá psí útulek po zásadní rekonstrukci pavilonu B, která má stát asi čtyřicet milionů korun.
„Obě části útulku byly postižené ničivými povodněmi v září 2024. Zatímco hlavní budovu areálu jsme kompletně opravili, pavilon B chceme zbourat a postavit místo něj zcela novou budovu,“ líčil Boháč.
Odhaduje, že ještě na podzim město vybere zhotovitele, na jaře by vybraná firma mohla začít stavět.
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Útulek pro psy funguje v části Třebovice 28 let. Jeho pracovníci za tu dobu zprostředkovali nový domov pro téměř dvanáct tisíc zvířat. „Aktuálně pečujeme o zhruba šest desítek psů, včetně štěňat,“ uvedla vedoucí útulku Martina Přikrylová.
Například loňská bilance byla extrémní, protože u útulku někdo odložil krabici s pěti štěňaty. „Další někdo strčil do popelnice,“ řekla.
S umístěním mláďat ale problém není. „Obtížně hledají nový domov především větší a starší psi. Momentálně máme v útulku jedenáct psů starších deseti let,“ doplnila Přikrylová.
Patří k nim třeba kříženec Ota, který se tam vrátil po sedmi měsících u nového majitele, jenž ho nakonec nechtěl. Útulek má stálou podporu přispěvatelů i návštěvníků, kteří chodí psy pravidelně venčit.