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Psi v útulku mají moderní ultrazvuk, ušetří je stresu z převozu k veterinářům

Petra Sasínová
  16:22
Veterinář Roman Zedek vyšetřuje pomocí nového ultrazvuku v Psím útulku...

Veterinář Roman Zedek vyšetřuje pomocí nového ultrazvuku v Psím útulku Ostrava-Třebovice. Špičkový přístroj pomůže lékařům přesněji odhalovat zdravotní problémy a zlepší péči o opuštěná zvířata. (14. září 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Veterinář Roman Zedek vyšetřuje pomocí nového ultrazvuku v Psím útulku...
Veterinář Roman Zedek vyšetřuje pomocí nového ultrazvuku v Psím útulku...
Veterinář Roman Zedek vyšetřuje pomocí nového ultrazvuku v Psím útulku...
Veterinář Roman Zedek vyšetřuje pomocí nového ultrazvuku v Psím útulku...
9 fotografií
Městský útulek pro psy v Ostravě-Třebovicích získal nový špičkový ultrazvuk za více než půl milionu korun, který zakoupil díky příspěvkům od dárců. Přenosné sonografické zařízení veterinářům umožní provádět preventivní i diagnostická vyšetření vnitřních orgánů přímo v areálu, což zvířata ušetří stresu z převozů do ordinací. Významné zlepšení péče o opuštěné psy doplní chystaná čtyřicetimilionová rekonstrukce povodněmi zasaženého pavilonu B, v němž vznikne i nový operační sál.

Městský útulek pro psy v Ostravě-Třebovicích zlepší péči o ztracená zvířata díky pořízení moderního ultrazvuku za více než půl milionu korun.

„Tento přístroj, jenž především sníží stres pejsků spojený s jejich převážením na vyšetření, bylo možné koupit díky dárcům, kteří se zapojili do veřejné sbírky,“ zdůraznil náměstek ostravského primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

Veterinář Roman Zedek je nadšen: „Jedná se o velmi kvalitní ultrazvuk, lepší, než mám ve své ordinaci,“ prohlásil zvířecí lékař, který do útulku dochází pravidelně třikrát za týden.

Veterinář Roman Zedek vyšetřuje pomocí nového ultrazvuku v Psím útulku Ostrava-Třebovice. Špičkový přístroj pomůže lékařům přesněji odhalovat zdravotní problémy a zlepší péči o opuštěná zvířata. (14. září 2026)
Veterinář Roman Zedek vyšetřuje pomocí nového ultrazvuku v Psím útulku Ostrava-Třebovice. Špičkový přístroj pomůže lékařům přesněji odhalovat zdravotní problémy a zlepší péči o opuštěná zvířata. (14. září 2026)
Veterinář Roman Zedek vyšetřuje pomocí nového ultrazvuku v Psím útulku Ostrava-Třebovice. Špičkový přístroj pomůže lékařům přesněji odhalovat zdravotní problémy a zlepší péči o opuštěná zvířata. (14. září 2026)
Veterinář Roman Zedek vyšetřuje pomocí nového ultrazvuku v Psím útulku Ostrava-Třebovice. Špičkový přístroj pomůže lékařům přesněji odhalovat zdravotní problémy a zlepší péči o opuštěná zvířata. (14. září 2026)
9 fotografií

Díky přenosnému sonografickému zařízení snadno odhalí nemoci a záněty ve vnitřních orgánech psů.

„Tady jasně vidím, že srdce této starší fenky už rozhodně není v kondici,“ komentoval Zedek prohlídku kříženky Daphne, která je v ostravském útulku několik týdnů.

U jiného psa veterinář uviděl na obrazovce pokročilý nádor v oblasti třísel. Zdůraznil, že vyšetření v dočasném domově psích nalezenců je pro ně rozhodně šetrnější, než kdyby museli absolvovat převoz do veterinární ordinace.

Starší zvířata

Preventivní sonografie, kterou nový přístroj umožňuje, má velký význam hlavně u starších zvířat.

„Například nádory nebo záněty mohou růst skrytě a jejich včasné zachycení je klíčové pro úspěšnou léčbu,“ doplnil náměstek Boháč.

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Ještě lepší zázemí, včetně nového operačního sálu, získá psí útulek po zásadní rekonstrukci pavilonu B, která má stát asi čtyřicet milionů korun.

„Obě části útulku byly postižené ničivými povodněmi v září 2024. Zatímco hlavní budovu areálu jsme kompletně opravili, pavilon B chceme zbourat a postavit místo něj zcela novou budovu,“ líčil Boháč.

Odhaduje, že ještě na podzim město vybere zhotovitele, na jaře by vybraná firma mohla začít stavět.

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Útulek pro psy funguje v části Třebovice 28 let. Jeho pracovníci za tu dobu zprostředkovali nový domov pro téměř dvanáct tisíc zvířat. „Aktuálně pečujeme o zhruba šest desítek psů, včetně štěňat,“ uvedla vedoucí útulku Martina Přikrylová.

Například loňská bilance byla extrémní, protože u útulku někdo odložil krabici s pěti štěňaty. „Další někdo strčil do popelnice,“ řekla.

S umístěním mláďat ale problém není. „Obtížně hledají nový domov především větší a starší psi. Momentálně máme v útulku jedenáct psů starších deseti let,“ doplnila Přikrylová.

Patří k nim třeba kříženec Ota, který se tam vrátil po sedmi měsících u nového majitele, jenž ho nakonec nechtěl. Útulek má stálou podporu přispěvatelů i návštěvníků, kteří chodí psy pravidelně venčit.

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