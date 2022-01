Za schvalování teroristického útoku přijal muž z Ostravy podmínku na 2,5 roku

Dohodu dnes pravomocně schválil pražský městský soud. Za podporu a propagaci terorismu na veřejně přístupné počítačové síti hrozí podle trestního zákoníku pět až 15 let vězení. Soud třicetiletého Hrocha navíc uznal vinným také z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

Hroch se trestné činnosti dopustil v březnu 2019 na serveru drsnysvet.cz, a to v diskusi pod článkem nazvaným “Takto vystřílel útočník novozélandskou mešitu”, který obsahoval i videonahrávku útoku.

Napsal mimo jiné “zabil 49 potenciálních teroristů, všechno v pořádku”, “muslimové jsou zlo”, “těch kurev je přes dvě miliardy”, “nezastávej se těchhle primitivů”, “muslimství by se mělo brát stejně jako nacismus”, “neberu je jako lidi” či “časem se nejspíš všichni budeme muset pochlapit”.

“Fakt mě to mrzí, jinak nevím, co bych k tomu řekl,” uvedl dnes Hroch u pražského městského soudu. “Pochopil jste, že ne všechny názory, které člověk má, je vhodné ventilovat veřejně?” zeptala se ho předsedkyně senátu Lenka Cihlářová. “Už to vím,” reagoval s tím, že se z trestního řízení poučil.

Podobných případů bylo více

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil v březnu 2019 při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Útok živě vysílal na internetu. Soud na Novém Zélandu ho potrestal doživotím bez možnosti podmínečného propuštění. Stal se prvním člověkem v této zemi odsouzeným k takovému trestu.

V souvislosti se schvalováním tohoto útoku na internetu řešily české soudy více případů a stejně jako u Hrocha ukládaly podmíněné tresty.

Státní zástupce Martin Bílý řekl, že obdobných případů byly zhruba dvě desítky, přičemž přibližně polovinu se s obviněnými podařilo vyřešit dohodou o vině a trestu. Součástí dohody byla vždy povinnost přispět na oběti trestné činnosti. Uložená částka se podle příjmů obviněných pohybovala mezi patnácti až dvaceti tisíci korun.