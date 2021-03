Strážníkům komplikují práci zmatky v opatřeních i provokující lidé

„Někteří lidé strážníky vnímají jako bleskosvod své nespokojenosti se současnou situací. I přes snahu o empatický přístup jsme pak mnohdy překvapení, jak někteří lidé nepřiměřeným způsobem reagují,“ poznamenal mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Právě zásah ostravských městských a poté i státních policistů v obvodu Poruba proti ženě odmítající roušku, která u sebe měla svou dceru, vzedmul vlnu kritiky. Kontroly pak na jejich zákroku neshledaly nic protiprávního.

„Četněji zaznamenáváme i reakce, jež jsou mnohdy účelové a se snahou o vyhrocení situace,“ dodal mluvčí Machů. Připomněl, že strážníci slyší i poděkování, a to například za pomoc na covidové telefonní lince nebo na odběrných místech.

Podobně vnímají současnou složitou situaci i jinde v kraji. V Hlučíně nedávno museli kvůli koronaviru požádat o pomoc Policii ČR. „Pět lidí bylo v karanténě, a jestliže celkem máme sedmnáct strážníků, tak to už nevyjde na rozdělení služeb. Policie nám vyšla vstříc,“ přiblížil velitel hlučínských strážníků Luděk Olšovský.

Strážníci: Ochota lidí přizpůsobit se klesá

Naopak od začátku března městské policie pomáhají republikovým kolegům, kteří ve velké míře kontrolují výrazně omezené přejezdy mezi hranicemi okresů.

„Kde jsou městské policie, tak nás vedoucí obvodních oddělení Policie ČR požádali o větší součinnost toho, že pokud je u nich něco nahlášeno a my jsme schopní to vyřešit, což zpravidla jsme, tak pomůžeme,“ popsal Vladimír Pražák, ředitel Městské policie ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Upozornil i na skutečnost, že řada lidí ani netuší, co vše nyní protipandemická opatření obsahují. „Těch informací a změn je tolik, že už to někteří vypouštějí a pak se diví, že musí mít roušku i na ulici.“

Při srovnání současnosti s loňským jarem se zástupci strážníků shodují, že ochota lidí přizpůsobit se je stále nižší a nižší.

Většinu přestupků řeší domluvou

Šéf havířovské městské policie Bohuslav Muras to doložil i statisticky. „Od loňského března do konce roku jsme v této oblasti řešili 974 přestupků, jen za letošní první dva měsíce to bylo už 904 přestupků,“ nastínil Muras.

Současně však všichni upozorňují, že k zadržení nebo předávání přestupků úřadům přikračují spíše výjimečně, drtivou většinu řeší jen domluvou. Stačí, když je oslovení poslechnou.

„Policie se z měst vytratila a dodržování opatření k potlačení šíření viru Covid-19 je na bedrech městských policií. Někteří lidé však jsou zblbnutí ze sociálních sítí i spikleneckých teorií a mají pocit, že je vrchol drzosti a popření veškerých demokratických principů po nich vyžadovat nošení roušky,“ povzdychl si ředitel Městské policie Karviná Petr Bičej a přidal se velitel jablunkovských strážníků Pavel Kufa: „Sociální sítě jsou silnou zbraní, proti které je někdy těžko se bránit, a poslední dobou tento stav nepomáhá k dobré náladě a klidu v práci u strážníku a policistů.“

„Nesmí se vytvářet podmínky pro šíření viru“

V Opavě vypjaté okamžiky nezaznamenali. „Za městskou policii chci poděkovat občanům města Opavy, kteří se snaží vládní opatření v maximální možné míře dodržovat. Pokud se budou občané a strážníci či policisté mezi sebou vzájemně respektovat, pak situaci zvládneme se ctí,“ uvedl mluvčí Marek Dýčka.

Podobně hovoří i mluvčí novojičínský strážníků Ilona Majorošová: „Při jednání se strážníky, ve většině případů lidé hlídkám vycházejí vstříc, chovají se zodpovědně při dodržování vládních opatření a s negativním postojem se setkáváme jen ojedinělé.“

Ředitel Městské policie Bruntál Pavel Petr takzvané světlo na konci tunelu vidí. I když připouští, že lidé jsou unavení a otrávení z reakcí určitě části veřejnosti. „Kdo se neumí postavit za své policisty a strážníky, nemůže čekat, že budou svou práci provádět svědomitě. Pokud má jednou skončit tato covid temnota, musí zájmy jednotlivce dočasně ustoupit potřebám většiny. Pokud „odpíráním“ vytváříme podmínky pro šíření viru, budeme na světlo na konci tunelu čekat ještě dlouho,“ zakončil šéf bruntálských strážníků.

