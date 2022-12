Z ohně do muzea, z věcí z vyhořelé textilky Karnoly je expozice

Expozici tvoří dezénové knihy, vzorky tkanin, příze, nabídkové barevnice, návrhové předpisy a další věci vytažené z popela poté, co národní kulturní památku dochovanou ve stavu posledního pracovního dne poškodil oheň.

„Vystavili jsme celý konglomerát toho, co bylo v minulosti v dezinatuře textilky potřeba při navrhování tkanin,“ nastínila vedoucí Městského muzea Krnov Ľubica Mezerová. Muzejníci vybírali tak, aby lidé mohli porovnat vzorkování na konci 19. století v tehdejší továrně na vlněné zboží Alois Larisch a synové s prací v posledních letech provozu textilky na počátku 21. století.

Exponáty mají za sebou dlouhou cestu – po záchraně ze spáleniště byly načas zmrazeny v opavských mrazírnách a pak pod dohledem odborníků Národního technického muzea rozmrazeny a vysušeny. Zpátky do Krnova se vrátily před necelými třemi lety a od té doby se jimi kus po kuse probírá Jitka Navrátilová. Ta ve vzorkovně tkanin krnovské Karnoly pracovala třicet let, po ukončení výroby se spolupodílela na jejím prohlášení kulturní památkou a po požáru ze spáleniště pomáhala zachránit vše, co se dalo.

„Z Prahy se vysušené artefakty vrátily ve čtyřech várkách ve 209 krabicích. Probrat jsem zatím stihla 129 krabic,“ popsala Jitka Navrátilová. Ručně prošla bezmála dva tisíce svazků knih a dalších materiálů, ometala ohořelé části, čistila list po listu, třídila je, část zrestaurovala i několikrát zaevidovala.

„V poslední várce jsou věci nejvíc poškozené požárem. Osmdesát zbývajících krabic bude tedy nejsmutnější práce. Je to ohořelé torzo plné popela,“ podotkla Navrátilová.

Dosud musela vyřadit přes 150 svazků. Ze vzorkovníků, jež se nedaly zachránit, vytáhla aspoň části látek a i tyto vzorky lidé mohou vidět. Novou expozici doplňují artefakty z krnovského textilního školství a galanterky Pega.