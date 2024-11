Nájem v obecním bytě? K nejlevnějším patří Bruntál, Nový Jičín žádá čtyřnásobek

Bruntál se zmíněnými šedesáti korunami za metr čtvereční patří k nejlevnějším městům v kraji. Město přitom cenu zvedlo teprve loni v lednu.

A podobně nízko jsou zde i ceny komerčního nájemného. „Když vezmeme byt 2+1, vychází to průměrně na 120 korun za metr čtvereční. U menších bytů je to více, u větších zase méně, takže celkový průměr se může pohybovat od 100 do 130 korun za metr,“ přiblížila Drahomíra Kamáková z bruntálské Stela Reality.

Zatímco v Bruntálu je 130 korun za metr spíše vyšší hodnota komerčního nájemného, v sousedním okresním městě Opava jde o minimální cenu, za kolik město nabízí pronájem svých bytů. Reálně však může být ještě vyšší. Ve výběrovém řízení totiž žadatelé uvádějí, kolik jsou ochotni za metr čtvereční zaplatit. Odrazovým můstkem je výše zmíněná minimální cena stanovená radnicí.

„Následně se vypočte aritmetický průměr z nabídnutých výší měsíčního nájemného za každý jednotlivý byt. Vítězem ve výběrovém řízení se stává ten žadatel, který se nejvíce přiblížil aritmetickému průměru z nabídnutých výší měsíčního nájemného,“ popsal Jiří Lehnert z odboru majetku města Opavy.

„V Opavě jsou nájmy dlouhodobě nastavené poměrně vysoko,“ komentoval Ondřej Veselý z 1. opavské reality. Komerční nájmy ve městě se pak podle něj pohybují v průměru od 160 do 170 korun za metr. „Může být ale i mnohem vyšší, záleží na velikosti bytu, jeho stavu, vybavení či lokalitě, kde se nachází,“ vysvětlil Veselý.

V Novém Jičíně vyhrává nejvyšší cena

Zmiňované faktory berou běžně v potaz nejen komerční poskytovatelé, ale například i novojičínská radnice. „U nás se ceny za metr u obecních bytů značně liší. U menších bytů je vyšší než u větších, lidé berou v potaz také lokalitu,“ nastínil novojičínský místostarosta Václav Dobrozemský.

Žadatelé se zde o byty ucházejí obálkovou metodou a vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. „Tento týden jsme rozhodli o pronájmech, kdy v jednom případě byla vysoutěžená cena 250 korun za metr, v dalším ale jen 131 korun za metr,“ řekl Dobrozemský.

Ve srovnání cen s komerčními pronájmy je na tom město stále lépe. „Co tak sledujeme, jsme asi na dvou třetinách komerčních cen,“ dodal místostarosta.

V Ostravě se ceny u obecních bytů liší podle městských částí. „Pronájem obecních bytů je realizován jednotlivými městskými obvody, které mají vlastní zásady a pravidla,“ uvedla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Až čtvrt milionu do fondu obnovy

Volné byty jsou v krajském městě obvykle pronajímány formou výběrových řízení. V Ostravě-jihu je nabídková cena za metr nejčastěji 120 korun, v Moravské Ostravě a Přívoze to je 100 korun, v Porubě podle umístění a velikosti od 100 do 140 korun za metr, žadatel však musí nabídnout dostatečně velkou částku do Fondu na modernizaci bytů a bytových domů, jejíž minimální hodnota se pohybuje od 100 tisíc do 250 tisíc korun.

„Komerční nájmy jsou nejvyšší v centru Ostravy, kde je nejlepší dostupnost služeb i dopravní spojení, pohybují se mezi 200 až 250 korunami za metr. O něco nižší mezi 180 a 230 korunami jsou průměry v Moravské Ostravě a Přívozu,“ popsala realitní makléřka Markéta Hrušková.

Na Jihu jsou pak podle ní průměrné ceny od 150 do 200 korun, v Porubě 170 až 220 korun a ve Slezské Ostravě mezi 140 až 190 korunami. „Poptávka po nájmech přitom stále roste. Nejčastěji jsou našimi klienty mladí lidé, kteří při současných sazbách jen těžko dosáhnou na hypotéku,“ podotkla Hrušková.

V dalším okresním městě Frýdku-Místku se obecní nájemné pohybuje mezi 75,91 až 93,41 korun za metr. Byty se zde nesoutěží, je ale třeba podat žádost a čekat v pořadníku. „Čekací doba se pohybuje mezi čtyřmi až deseti let,“ podotkla mluvčí frýdeckomístecké radnice Jana Musálková Jeckelová. V Karviné je základní cena stanovená na 100 korun za metr podlahové plochy.