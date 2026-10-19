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Mám týden do výplaty, hájil krádež vodky zloděj. Pak tvrdě usnul, nemohli ho vzbudit

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  15:51
Neobvyklý případ řešili strážníci v Ostravě. Zlodějíček tam vypil lahev vody, aniž ji zaplatil, ale za pokladnami tvrdě usnul. Ještě než se tak stalo, tak vysvětloval, že má týden do výplaty a je bez peněz.

KRIMI

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Incident se stal v prodejně v Jugoslávské ulici v ostravské části Zábřeh. Čtyřiačtyřicetiletý muž v prodejně vzal lahev vodky, otevřel ji a obsah začal konzumovat. Současně alkohol zapíjel plechovkou malinovky. Také nezaplacenou.

Když ho udivená prodavačka a následně i ostraha vybídly, aby za zboží zaplatil, dostalo se jim odmítavé reakce.

„Muž přítomné informoval, že má týden do výplaty a na zaplacení zboží nemá peníze. Poté, co prošel kolem pokladny, ho pracovník ostrahy upozornil, že zavolá policii,“ popsala Helena Badurová, mluvčí Městské policie Ostrava.

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Na to muž zareagoval tím, že si za pokladnami lehl a tvrdě usnul. A to tak hluboce, že ho nejprve nemohli probudit ani přivolaní strážníci. „Ti nakonec přivolali zdravotníky, kteří se o muže dále postarali,“ podotkla mluvčí Badurová.

Muže už dříve městská policie za krádeže v obchodech řešila, takže nové provinění strážníci oznámili Policii ČR.

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