Neobvyklá událost se stala v úterý před 20:00 nedaleko služebny městské policie v Martinovské ulici v Ostravě-Porubě. Strážníci si všimli muže tlačícího vozík s pěti přepravkami pečiva. Když jej zastavili, snažil se jim nejprve namluvit, že pečivo koupil v nedaleké pekárně.
Strážníci se proto spojili se svými kolegy, kteří se do pekárny ihned vypravili. „Na místě zjistili, že došlo ke krádeži celkem šesti přepravek pečiva ponechaných na zásobovací rampě,“ uvedla mluvčí ostravských strážníků Helena Badurová.
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Muž se následně ke svému činu doznal. Během své cesty městem se mu podařilo rozprodal obsah jedné přepravky náhodným kolemjdoucím, prázdnou přepravku pak odložil.
„To je prostě byznys,“ podotkl při rozhovoru se strážníky, během nějž se stihl pochválit i za to, jak se mu podařilo odvézt přepravky z pekárny. „Prostě jsem frajer,“ řekl strážníkům pachatel.
Vozík včetně všech šesti přepravek se vrátil do prodejny, pečivo bylo odepsáno. Škoda je vyčíslena na 600 korun.