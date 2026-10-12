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Teenager ukradl z cizí zahrady psa. Byl tam sám, vysvětloval strážníkům

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  17:35
Případ ukradeného psa řešila o víkendu městská policie v Ostravě. Zloděj ho odcizil majitelům přímo ze zahrady. Strážníci mladého pachatele dopadli ještě tentýž den. Že jde o ukradené zvíře, poznali podle poznávacího znamení i neobvyklého vodítka.

„Strážníci ostravské městské policie zadrželi osmnáctiletého muže, který si ze zahrady rodinného domu přivlastnil cizího psa,“ informovala ostravská městská policie.

K incidentu došlo 10. října, muže strážníci identifikovali kolem poledne na ulici Závodní v Ostravě-Vítkovicích. „Projíždějící hlídku zaujal pohled na mladého muže vedoucího psa na plátěném opasku místo běžného vodítka,“ popsali strážníci.

Ztracenou fenku navíc poznal jeden z členů hlídky podle svěšeného levého ucha, které bylo jejím určujícím znamením.

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Mladík se po oslovení k činu spontánně přiznal. U rodinného domu v Ostravě-Zábřehu odjistil vrata vedoucí do zahrady a psa jednoduše odvedl.

„Svůj čin se pokoušel obhájit tvrzením, že fenka byla na zahradě sama. Vzal si proto opasek a vydal se pro ni,“ uvedla městská policie.

Majitel pro ztraceného psa poslal svého syna. Ten fenku bez problémů identifikoval a vrátil zpět na zahradu. Případ od strážníků převzala policie a nadále jej šetří.

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