Teenager ukradl z cizí zahrady psa. Byl tam sám, vysvětloval strážníkům

„Strážníci ostravské městské policie zadrželi osmnáctiletého muže, který si ze zahrady rodinného domu přivlastnil cizího psa,“ informovala ostravská městská policie.
K incidentu došlo 10. října, muže strážníci identifikovali kolem poledne na ulici Závodní v Ostravě-Vítkovicích. „Projíždějící hlídku zaujal pohled na mladého muže vedoucího psa na plátěném opasku místo běžného vodítka,“ popsali strážníci.
Ztracenou fenku navíc poznal jeden z členů hlídky podle svěšeného levého ucha, které bylo jejím určujícím znamením.
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Mladík se po oslovení k činu spontánně přiznal. U rodinného domu v Ostravě-Zábřehu odjistil vrata vedoucí do zahrady a psa jednoduše odvedl.
„Svůj čin se pokoušel obhájit tvrzením, že fenka byla na zahradě sama. Vzal si proto opasek a vydal se pro ni,“ uvedla městská policie.
Majitel pro ztraceného psa poslal svého syna. Ten fenku bez problémů identifikoval a vrátil zpět na zahradu. Případ od strážníků převzala policie a nadále jej šetří.