Ostravští strážníci budou lépe chránění, dostanou skryté balistické vesty

  16:40
Vedení Ostravy vylepší výbavu příslušníků městské policie o nové ochranné vesty. „Strážníci sice mají vesty, které si vozí v autech, ale v zájmu jejich bezpečnosti i komfortu jsme se rozhodli pořídit balistické vesty, které se nosí pod uniformou a jsou určené pro každodenní službu,“ sdělil primátor Ostravy Jan Dohnal.

Skryté balistické vesty pro strážníky testují například v Českých Budějovicích. (12. února 2026) | foto: Městská policie České Budějovice

Mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná potvrdila, že na nákup vest s balistickou a protivpichovou ochranou vypsalo město soutěž.

Podle informací uvedených na portálu veřejných zakázek poptává Ostrava celkem 535 kusů balistických vest pro skryté nošení s příslušenstvím. „Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4. března,“ doplnila Pokorná.

Podobné vesty, které chrání horní část těla před střelnými, bodnými a sečnými útoky, testuje od loňského prosince například Městská policie České Budějovice. Pokud se v praxi osvědčí, dostanou je tam podle mluvčí Věry Školkové všichni okrskoví strážníci.

Schází třicet strážníků

Městská policie Ostrava funguje od roku 1992 a město je jejím zřizovatelem. Ve sboru je momentálně 655 strážníků. „Asi třicet lidí nám aktuálně chybí,“ řekl ředitel Miroslav Plaček.

Strážníci řeší především narušování veřejného pořádku a přestupky v dopravě.

Zajišťují rovněž bezpečnost na masových sportovních a kulturních akcích. „Stále větší pozornost věnujeme preventivním programům,“ dodal Plaček.

14. února 2026  14:06,  aktualizováno  16:58

Ostravští strážníci budou lépe chránění, dostanou skryté balistické vesty

Skryté balistické vesty pro strážníky testují například v Českých Budějovicích....

Vedení Ostravy vylepší výbavu příslušníků městské policie o nové ochranné vesty. „Strážníci sice mají vesty, které si vozí v autech, ale v zájmu jejich bezpečnosti i komfortu jsme se rozhodli pořídit...

