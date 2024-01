Hledaného muže dostihl strážník na kole, na rondelu musel do protisměru

Hlídka městské policie v automobilu monitorovala ve středu před polednem lokalitu před havířovským železničním nádražím, když si na Železničářské ulici všimli muže, o němž věděli, že figuruje v policejní databázi hledaných osob.

„Jakmile si muž všiml, že je sledován, začal utíkat směrem k železniční trati, kde přeběhl na stranu k obchodnímu domu Lidl,“ sdělil ředitel městské policie Havířov Bohuslav Muras, že muž přeběhl kolejiště poměrně frekventované železniční trati.

To už se do stíhání zapojila jak obsluha městského kamerového systému, tak i vyslaná druhá hlídka, která zamířila právě k Lidlu. Na to muž zareagoval otočením, opět přeběhl několik koleje a zamířil k supermarketu Tesco a přes kanálovou strouhu k velkému kruhovému objezdu.

Strážník si kolo vypůjčil

„Vzhledem k tomu, že muž měl před pronásledující hlídkou dostatečný náskok a řidič služebního vozidla musel kvůli bezpečnosti dodržovat pravidla silničního provozu, jeden ze strážníků využil k pronásledování své zákonné pravomoci požadovat od každého věcnou a osobní pomoc,“ zmínil ředitel havířovských strážníků.

To při samotném zásahu znamenalo, že si od náhodného kolemjedoucího vypůjčil jízdní kolo a rovněž zamířil ke kruhovému objezdu. Tam pak navzdory tomu, že místem projíždí velké množství automobilů, nutně musel za prchajícím i do protisměru. Tam ho dojel a pomocí chvatů a hmatů zadržel.

„Muž byl předveden na Policii ČR, kde byl v pořádku předán,“ zakončil Bohuslav Muras.