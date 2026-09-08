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Nová výzbroj městské policie umožní hlídce ošetřit zraněné přímo na cyklostezce

Josef Gabzdyl
  14:12

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Strážníci na darovaných elektrokoloběžkách hned vyrazili do ulic. (7. září 2026) | foto: Městská policie Ostrava

Strážníci městské policie v Ostravě vyjíždějí do ulic nejlidnatějšího obvodu Jih na nových elektrokoloběžkách. Dva moderní stroje vybavené lékárničkami jim umožní rychlejší zásah v parcích, na cyklostezkách i v místech, kam se autem nedostanou. Pilotní projekt má zvýšit bezpečnost a v případě úspěchu se počítá s jeho rozšířením do dalších částí města.

Pro mnohé obyvatele ostravského obvodu Jih to zřejmě bude velké překvapení. Strážníci tam začínají objíždět ulice a zvláště méně dostupná místa na dvou elektrokoloběžkách, od čehož si slibují, že se rychleji dostanou i tam, kam by na to s automobilem nemohli ani pomyslet.

„Elektrokoloběžky nám umožní pokrýt větší území a být vždy tam, kde nás občané potřebují,“ konstatoval ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.

Dosud strážníci využívali elektrokola, ale nevylučují, že pokud se pilotní projekt na Jihu osvědčí, tak se elektrokoloběžkové depo rozšíří.

Služební elektrokoloběžka Městské policie Ostrava (7. září 2026)

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„Někteří strážníci zájem o službu na elektrokoloběžkách měli, ale jiní ne. Záleželo hodně na tom, jestli už s nimi mají zkušenosti v civilním životě,“ připojila mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová.

Elektrokoloběžky městské policii předali představitelé obvodů Jih a Nová Bělá.

„Každý prostředek, který usnadní strážníkům pohyb v terénu – a navíc rychleji, má pro Jih význam. A bonusem je ekologicky šetrnější způsob přemisťování hlídek,“ uvedl starosta městského obvodu Martin Bednář.

Dohled nad sídlišti

Každá elektrokoloběžka je vybavena lékárničkou se základním zdravotnickým vybavením, která strážníkům případně umožní základní ošetření lidí přímo v hůře dostupných lokalitách.

Strážníci v Krumlově mají dvě elektrokoloběžky, hodí se do úzkých ulic

„Na rozdíl od tradičních pěších a automobilových hlídek se tito strážníci mohou lépe pohybovat v parcích, na cyklostezkách a v dalších oblastech, kde budou viditelnější a dostupnější,“ připojila mluvčí ostravských strážníků.

V obvodu Jih žije přes sto tisíc obyvatel a je tvořen částmi Hrabůvka, Dubina, Výškovice, Zábřeh a Bělský les. Většinou jde o sídlištní zástavbu.

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