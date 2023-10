Řidič kličkoval po silnici, nadýchal přes dvě promile. V autě vezl čtyři děti

Strážníky minulý čtvrtek o půl čtvrté na Novoveské ulici v ostravském obvodu Mariánské Hory upoutala Škoda Fabia, která po silnici jela značně nesouměrně, dokonce se několikrát dostala částečně do protisměru.

Navíc když vůz projel okolo, bylo zřejmé, že na zadních sedadlech sedí více pasažérů, než je povoleno.

„Řidič nejprve jel ve směru k ulici 28. října, ale následně vozidlo otočil a přejížděl zpět ve směru k ulici Sokola Tůmy,“ uvedl mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů.

Měl jsem tři pivka, tvrdil viník

Policisté proto vozidlo co nejdříve zastavili a pak je čekalo překvapení za překvapením. A všechna nemilá. V automobilu kromě řidiče seděla na místě spolujezdce žena a vzadu další žena a čtyři děti ve věku od jednoho roku do deseti let.

Osmatřicetiletý řidič strážníkům říkal, že jedou z koupání na takzvané Štěrkovně v Hlučíně. Když s nimi mluvil, šířil se silný alkoholový odér. Podezření, či spíše jistotu, pak potvrdila dechová zkouška.

„Přístroj ukázal 2,27 promile alkoholu. Po provedení testu se řidič ke konzumaci alkoholu strážníkům doznal. Uvedl jim, že na koupališti vypil asi tři pivka,“ popisoval dále mluvčí strážníků.

Vzhledem k závažnosti provinění strážníci přivolali kolegy z Policie ČR k dalšímu došetření případu.